  2. Monténégro
  3. Donja Lastva
  Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Podgorica
2
Herceg Novi
4
Risan
2
Municipalité de Budva
37
Résidence Opatovo
Donja Lastva, Monténégro
depuis
$405,029
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Nous sommes heureux de vous présenter un complexe résidentiel exclusif haut de gamme situé dans la pittoresque banlieue de Tivat, à Donja Lastva. Seulement 7 appartements dans une zone protégée fermée garantissent un haut niveau d'intimité et de confort.Les avantages du complexe:Situation: p…
Complexe résidentiel
Donja Lastva, Monténégro
depuis
$159,841
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
Dans le quartier pittoresque de Donja Lastva, situé dans la ville de Tivat, il est prévu de construire une mini-ville exclusive composée de seize maisons. Ce complexe se distingue par son excellent emplacement, notamment sa proximité avec Porto Montenegro, ainsi que les écoles et jardins d'e…
