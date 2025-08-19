Complexe résidentiel A Star Serenity

Dans la zone touristique la plus prisée de la commune de Herceg Novi, un complexe moderne est en cours de construction – pensé pour un confort de vie exceptionnel et un investissement sûr.

🏊‍♂️ Sur le domaine :

• grande piscine d’environ 200 m²

• terrain clos et magnifiquement aménagé

• aire de jeux moderne pour enfants

• environnement calme – idéal pour les familles et la détente

🌊 Atouts de l’emplacement :

• seulement 300 mètres de la mer

• 5 minutes en voiture de Portonovi, l’une des stations balnéaires les plus prestigieuses de l’Adriatique

• 5 minutes du plus grand centre SPA de Herceg Novi

• 5 minutes de deux marinas modernes pour les propriétaires de yachts

• vue panoramique imprenable sur la baie de Kotor

🗓 Date prévue d’achèvement — septembre 2026.

💼 Atouts d’investissement :

• fort potentiel locatif grâce à un emplacement unique

• conditions avantageuses pendant la phase de construction – augmentation garantie de la valeur à la livraison

• plan de paiement échelonné pratique

• déjà le 3ᵉ projet réussi du promoteur – gage de qualité et de fiabilité

• plus de la moitié des appartements déjà vendus – confirmation de la forte demande

✨ Ce projet est la combinaison parfaite de la vie au bord de la mer, du confort familial et d’un investissement sécurisé.