  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Kumbor
  4. Complexe résidentiel A Star Serenity

Complexe résidentiel A Star Serenity

Kumbor, Monténégro
depuis
$145,920
;
14
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 27439
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Herceg Novi
  • Village
    Kumbor

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

À propos du complexe

Dans la zone touristique la plus prisée de la commune de Herceg Novi, un complexe moderne est en cours de construction – pensé pour un confort de vie exceptionnel et un investissement sûr.

🏊‍♂️ Sur le domaine :
• grande piscine d’environ 200 m²
• terrain clos et magnifiquement aménagé
• aire de jeux moderne pour enfants
• environnement calme – idéal pour les familles et la détente

🌊 Atouts de l’emplacement :
• seulement 300 mètres de la mer
• 5 minutes en voiture de Portonovi, l’une des stations balnéaires les plus prestigieuses de l’Adriatique
• 5 minutes du plus grand centre SPA de Herceg Novi
• 5 minutes de deux marinas modernes pour les propriétaires de yachts
• vue panoramique imprenable sur la baie de Kotor

🗓 Date prévue d’achèvement — septembre 2026.

💼 Atouts d’investissement :
• fort potentiel locatif grâce à un emplacement unique
conditions avantageuses pendant la phase de construction – augmentation garantie de la valeur à la livraison
• plan de paiement échelonné pratique
• déjà le 3ᵉ projet réussi du promoteur – gage de qualité et de fiabilité
plus de la moitié des appartements déjà vendus – confirmation de la forte demande

✨ Ce projet est la combinaison parfaite de la vie au bord de la mer, du confort familial et d’un investissement sécurisé.

Localisation sur la carte

Kumbor, Monténégro

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$179,727
Complexe résidentiel A STAR BAY
Prcanj, Monténégro
depuis
$152,122
Immeuble
Bar, Monténégro
depuis
$182,422
Complexe résidentiel New residential building in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$135,173
Complexe résidentiel Lustica Bay
Radovici, Monténégro
depuis
$450,430
Vous regardez
Complexe résidentiel A Star Serenity
Kumbor, Monténégro
depuis
$145,920
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Appart-hôtel Kolasin Valleys
Appart-hôtel Kolasin Valleys
Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
depuis
$463,891
Options de finition Аvec finition
Surface 35–76 m²
5 objets immobiliers 5
Hôtels d'exception dans les vallées de Kolasin - Investissez dans le luxe et la détente au Monténégro Description du projet : Kolasin Valleys tourne une nouvelle page dans le monde de l'hôtellerie et des investissements dans la région montagneuse du Monténégro. Ce projet toutes saisons…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
47.0 – 72.0
321,772 – 592,037
Apartment 2 chambres
72.0 – 76.0
518,671 – 535,820
Studio
35.0
213,349
Développeur
Kolasin Valleys
Laisser une demande
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Krasici, Monténégro
depuis
$578,193
Un nouveau complexe résidentiel ultra-moderne de classe premium dans le style Art Nouveau sur la péninsule de Lustica dans le village de Krasici. Vous pouvez choisir entre des appartements duplex à deux niveaux ou des lofts à un niveau avec accès à la piscine. Sur le territoire du complexe s…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Lastva Park Residential Complex
Complexe résidentiel Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Monténégro
depuis
$716,352
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Surface 288 m²
1 objet immobilier 1
LASTVA PARK est un choix idéal comme résidence principale, maison de vacances ou investissement locatif. Situé dans la charmante Donja Lastva, la zone la plus prestigieuse de Tivat au Monténégro.Le complexe est situé à distance de marche du remblai avec une vue imprenable sur la mer et une m…
Développeur
Lastva Park Residential Complex
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Lastva Park Residential Complex
Langues
English, Русский, Deutsch, Српски
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller