  2. Monténégro
  3. Herceg Novi
  4. Complexe résidentiel The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.

Complexe résidentiel The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.

Herceg Novi, Monténégro
depuis
$863,089
;
7
ID: 32930
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Herceg Novi
  • Ville
    Herceg Novi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

Acheter avec cryptomonnaie — appartements dans Porto Monténégro

La marque Dukley est située au cœur de Tivat dans une marina de luxe, incarnant un nouveau niveau de luxe et de style de vie.

Le quartier de Synchro devient le centre de Tivat avec un nouvel hôtel cinq étoiles, un club de plage avec piscine et lagons, et un lieu pour les spectacles et les événements.

Le projet Dreams by Dukley se compose de trois bâtiments reliés par une piscine flottante sur le toit.

Le pack de base comprend un design d'intérieur élégant avec la possibilité de choisir entre deux styles: italien ou scandinave.

Taille de l'appartement: de 69 m2 à 280 m2.

Principales raisons d'investir dans The Dreams by Dukley:
• Infrastructure parfaite
• Rendement des investissements — revenu annuel garanti de 6%
• Service impeccable
• Développeur fiable

Prix: à partir de 749 000 €
Paiement d'installation disponible avec un acompte de 30%.

Herceg Novi, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Transport
Finances

