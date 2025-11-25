Complexe résidentiel The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.

Acheter avec cryptomonnaie — appartements dans Porto Monténégro

La marque Dukley est située au cœur de Tivat dans une marina de luxe, incarnant un nouveau niveau de luxe et de style de vie.

Le quartier de Synchro devient le centre de Tivat avec un nouvel hôtel cinq étoiles, un club de plage avec piscine et lagons, et un lieu pour les spectacles et les événements.

Le projet Dreams by Dukley se compose de trois bâtiments reliés par une piscine flottante sur le toit.

Le pack de base comprend un design d'intérieur élégant avec la possibilité de choisir entre deux styles: italien ou scandinave.

Taille de l'appartement: de 69 m2 à 280 m2.

Principales raisons d'investir dans The Dreams by Dukley:

• Infrastructure parfaite

• Rendement des investissements — revenu annuel garanti de 6%

• Service impeccable

• Développeur fiable

Prix: à partir de 749 000 €

Paiement d'installation disponible avec un acompte de 30%.