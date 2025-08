Complexe résidentiel Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool

Nouveau complexe résidentiel fermé haut de gamme avec piscine.

Un tout nouveau complexe résidentiel haut de gamme dans la pittoresque ville de Djenovici sur la rivière Herceg Novi. Les fenêtres panoramiques offrent une vue imprenable sur la mer, les montagnes et le projet exclusif Portonovi.



Sur le territoire fermé du complexe, il y a 5 bâtiments élégants avec 22 appartements, garages dans chaque bâtiment, une piscine chauffée, une salle de sport, un sauna finlandais et un hammam turc. Un transfert est fourni à la plage dans des voitures confortables. Des appartements de différentes tailles et plans sont proposés à la vente: appartements de 2 et 3 chambres de 70 m2 à 225 m2, ainsi que des penthouses avec de grandes terrasses avec bain à remous.

Les fenêtres panoramiques créent un sentiment d'espace, vous permettent de profiter de belles vues sur la mer tout en étant à la maison. Les matériaux naturels dans les couleurs pastel ont été utilisés pour la décoration: Marbre italien, parquet en chêne, travertin. Chauffage par le sol, système de climatisation, un système de maison intelligente, avec l'option de contrôle d'appareil mobile, sont installés. Les cuisines peuvent être équipées de meubles dans deux styles de votre choix : classique ou moderne, avec des appareils ménagers Miele. Certains appartements sont équipés de cheminées à bois, ce qui ajoute plus de confort.

Dans tout le complexe, il y a la vidéosurveillance, Internet haute vitesse.

A quelques pas du projet Portonovi avec des équipements de classe mondiale: luxueux hôtel One & Only, la plage, la marina de yacht et la promenade avec des magasins et des restaurants.



Des exemples d'appartements disponibles dans le complexe peuvent être trouvés sur les liens suivants: appartements de trois chambres, appartements de deux chambres, et appartements avec une cour privée.