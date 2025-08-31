  1. Realting.com
  Monténégro
  Budva
  Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve

Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve

Budva, Monténégro
depuis
$89,990
;
19
ID: 27529
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Ville
    Budva

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    9

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

À Budva, dans le quartier de Dubovica Luxury, un nouveau projet résidentiel a été lancé, qui combine un haut niveau de confort et un excellent emplacement - juste à distance de marche sont l'Université et le centre commercial moderne Mega Mall.

Le complexe est conçu pour 38 appartements de différents types: des studios confortables aux appartements spacieux avec une, deux ou trois chambres. Chaque appartement a une vue magnifique sur la mer, ce qui rend la vie particulièrement attrayante pour la résidence permanente et les loisirs.

Les résidents du complexe seront disponibles en infrastructure bien pensée :

  • groupe d'entrée élégant avec réception et sécurité 24h/24,

  • centre spa avec sauna, jacuzzi et salle de fitness moderne,

  • une piscine extérieure chauffée qui fonctionne toute l'année,

  • restaurant et bar de la piscine,

  • aire de jeux et parc d'attractions à proximité,

  • propre navette vers la plage.

Il y a 40 garages dans la partie souterraine, le coût de chacun est de 35 000 euros.

Le projet est réalisé dans un style architectural classique. La façade est bordée de pierre naturelle, les étages sont décorés de granit et de parquet, la plomberie est italienne, et les grandes fenêtres panoramiques fournissent un bel éclairage naturel et offrent une vue imprenable.

Pour la commodité des acheteurs, des versements flexibles sont offerts à partir de 50%.

L'achèvement des travaux est prévu pour juin 2027.

Ce complexe résidentiel à Dubovica Lux combine l'harmonie de la nature et des infrastructures urbaines, offrant des appartements élégants au bord de la mer avec un potentiel d'investissement élevé.

Localisation sur la carte

Budva, Monténégro

Vous regardez
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Budva, Monténégro
depuis
$89,990
