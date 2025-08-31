Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve

À Budva, dans le quartier de Dubovica Luxury, un nouveau projet résidentiel a été lancé, qui combine un haut niveau de confort et un excellent emplacement - juste à distance de marche sont l'Université et le centre commercial moderne Mega Mall.

Le complexe est conçu pour 38 appartements de différents types: des studios confortables aux appartements spacieux avec une, deux ou trois chambres. Chaque appartement a une vue magnifique sur la mer, ce qui rend la vie particulièrement attrayante pour la résidence permanente et les loisirs.

Les résidents du complexe seront disponibles en infrastructure bien pensée :

groupe d'entrée élégant avec réception et sécurité 24h/24,

centre spa avec sauna, jacuzzi et salle de fitness moderne,

une piscine extérieure chauffée qui fonctionne toute l'année,

restaurant et bar de la piscine,

aire de jeux et parc d'attractions à proximité,

propre navette vers la plage.

Il y a 40 garages dans la partie souterraine, le coût de chacun est de 35 000 euros.

Le projet est réalisé dans un style architectural classique. La façade est bordée de pierre naturelle, les étages sont décorés de granit et de parquet, la plomberie est italienne, et les grandes fenêtres panoramiques fournissent un bel éclairage naturel et offrent une vue imprenable.

Pour la commodité des acheteurs, des versements flexibles sont offerts à partir de 50%.

L'achèvement des travaux est prévu pour juin 2027.

Ce complexe résidentiel à Dubovica Lux combine l'harmonie de la nature et des infrastructures urbaines, offrant des appartements élégants au bord de la mer avec un potentiel d'investissement élevé.