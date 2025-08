Complexe résidentiel Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat

Complexe résidentiel dans un quartier pittoresque et confortable de Tivat.

Un complexe résidentiel moderne de première classe situé dans l'un des quartiers les plus pittoresques et confortables de Tivat. C'est une occasion unique pour ceux qui recherchent une combinaison de confort, de qualité et d'emplacement privilégié.

Aperçu général:

Le complexe résidentiel se compose de deux bâtiments — A et B, chacun offrant des appartements avec une ou deux chambres, des salons spacieux, et des terrasses. Les appartements au rez-de-chaussée disposent en outre de patios privés (jardins). La superficie de l'appartement varie de 42 m2 à 90 m2.

Architecture moderne et plans bien pensés sont combinés avec des matériaux de finition de haute qualité. Grâce au vitrage panoramique, les intérieurs sont remplis de lumière naturelle et offrent une vue impressionnante sur la mer et la ville.

Lieu:

Le complexe est situé dans un quartier calme et verdoyant de Tivat, entouré de prestigieux aménagements résidentiels.

À quelques minutes à pied de:

• Plages propres

• Boutiques et restaurants

• La promenade de Porto Monténégro

• Seulement 10 minutes en voiture pour l'aéroport international de Tivat.

Principaux avantages :

• Emplacement privilégié proche de la nature et de l'infrastructure

• Finition clé en main de haute qualité – pierre naturelle, produits sanitaires haut de gamme et systèmes climatiques de grandes marques

• Mises en page fonctionnelles – maximiser la lumière et l'espace

• La gestion professionnelle de la propriété assure confort et entretien

• Parking souterrain et extérieur.

Conditions de paiement:

• 40% – lors de la signature du contrat

• 30% – au 31 août 2025

• 30% – au 31 décembre 2025.

Ce complexe résidentiel est l'espace idéal pour vivre, se détendre et investir sur la côte Adriatique.

Plus d'informations détaillées sur la chambre à coucher, la chambre à coucher avec jardin et les appartements de deux chambres dans le complexe.