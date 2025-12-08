  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Municipalité de Tivat
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Tivat
28
Donja Lastva
3
Gornja Lastva
2
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
TOP TOP
Complexe résidentiel Tivat Kavac
Complexe résidentiel Tivat Kavac
Complexe résidentiel Tivat Kavac
Complexe résidentiel Tivat Kavac
Complexe résidentiel Tivat Kavac
Afficher tout Complexe résidentiel Tivat Kavac
Complexe résidentiel Tivat Kavac
Tivat, Monténégro
depuis
$118,139
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Agence
DOO MNG Built
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DOO MNG Built
Langues
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Complexe résidentiel Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Complexe résidentiel Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Complexe résidentiel Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Complexe résidentiel Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Complexe résidentiel Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Tivat, Monténégro
depuis
$236,791
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Tivat Apartments for Sale in an Exclusive Complex, just a few minutes’ walk from Porto Montenegro and the center of Tivat. Features: Views of the green Župa Park Modern architecture seamlessly integrated into nature Spacious, bright apartments with terraces …
Agence
DOO MNG Built
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DOO MNG Built
Langues
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Kub
Complexe résidentiel Kub
Complexe résidentiel Kub
Complexe résidentiel Kub
Complexe résidentiel Kub
Afficher tout Complexe résidentiel Kub
Complexe résidentiel Kub
Krasici, Monténégro
depuis
$577,514
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Complexe résidentiel moderne sur la côte AdriatiqueUn complexe résidentiel de nouvelle génération. L'architecture du projet s'inscrit harmonieusement dans le paysage naturel, créant une atmosphère de calme et de convivialité. Le matin commence ici avec les couleurs vives de l'aube sur la mer…
Agence
MD Realty
Laisser une demande
OneOne
Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$709,482
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Surface 246–286 m²
2 objets immobiliers 2
Offre spéciale: acheter une propriété dans le complexe avant la fin de Décembre et obtenir un rabais de 5%!Un nouveau complexe résidentiel fermé de classe premium est situé dans un nouveau quartier de Tivat. Le complexe est situé sur une petite altitude entourée de verdure, à proximité de to…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complexe résidentiel New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complexe résidentiel New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complexe résidentiel New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complexe résidentiel New cottage gated community in the suburb of Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complexe résidentiel New cottage gated community in the suburb of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$394,765
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
New Gated Cottage Community with 30 Homes, Situé à 6 km du centre de Tivat, dans le village de Kavac.La superficie totale du complexe est de 23 000 m2. Toutes les maisons offrent une vue panoramique sur la baie de Tivat.Les maisons suivantes sont disponibles à la vente:• Maison de ville de d…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat
Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat
Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat
Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat
Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat
Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$754,199
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Un nouveau projet exclusif de villas de luxe modernes dans l'une des zones côtières les plus prometteuses — à seulement 6 km du centre de Tivat, dans le village de Kavac. C'est un endroit où design réfléchi, haut niveau de construction, et des vues panoramiques étonnantes créent un espace un…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Complexe résidentiel Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Complexe résidentiel Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Complexe résidentiel Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Complexe résidentiel Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Complexe résidentiel Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Tivat, Monténégro
depuis
$451,638
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 5
Surface 52–99 m²
3 objets immobiliers 3
Vero&Versa residences — premium apartments in the heart of Porto-Montenegro.   Vero&Versa Residences is a new premium residential project located in the very heart of Porto Montenegro, just steps from the sea, the yacht marina, shops, wellness center, cultural and entertainment venues, a…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
67.0
624,507
Apartment 2 chambres
99.0
968,219
Appartement
52.0
489,353
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Lastva Park Residential Complex
Complexe résidentiel Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Monténégro
depuis
$716,352
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Surface 288 m²
1 objet immobilier 1
LASTVA PARK est un choix idéal comme résidence principale, maison de vacances ou investissement locatif. Situé dans la charmante Donja Lastva, la zone la plus prestigieuse de Tivat au Monténégro.Le complexe est situé à distance de marche du remblai avec une vue imprenable sur la mer et une m…
Développeur
Lastva Park Residential Complex
Laisser une demande
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Afficher tout Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Krasici, Monténégro
depuis
$577,514
Surface 130–328 m²
3 objets immobiliers 3
Un nouveau complexe résidentiel ultra-moderne de classe premium dans le style Art Nouveau sur la péninsule de Lustica dans le village de Krasici. Vous pouvez choisir entre des appartements duplex à deux niveaux ou des lofts à un niveau avec accès à la piscine. Sur le territoire du complexe s…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
157.0
616,583
Apartment 2 chambres
129.6
590,368
Villa
328.0
1,51M
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Donja Lastva, Tivat Municipality
Complexe résidentiel Donja Lastva, Tivat Municipality
Complexe résidentiel Donja Lastva, Tivat Municipality
Complexe résidentiel Donja Lastva, Tivat Municipality
Complexe résidentiel Donja Lastva, Tivat Municipality
Tivat, Monténégro
depuis
$295,133
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Un appartement de deux pièces d'une superficie de 67 mètres carrés est à vendre dans un complexe résidentiel moderne de classe Business Plus en construction avec une piscine et un espace clos, situé dans le nouveau quartier pittoresque de Tivat Donja Lastva. L'appartement est situé au 5ème é…
Agence
Montenegro Intel city
Laisser une demande
Immeuble Тиват
Immeuble Тиват
Immeuble Тиват
Immeuble Тиват
Immeuble Тиват
Immeuble Тиват
Tivat, Monténégro
depuis
$146,926
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
Vous souhaitez acheter un appartement dans un bâtiment complexe ? Votre appartement s'est installé dans votre appartement, dans votre location. Il y a peu de choses à faire dans les magasins, les restaurants, les hôtels et la région prestigieuse de Port Monténégro. Les appartements sont bien…
Agence
Montenegro Intel city
Laisser une demande
Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
Afficher tout Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Monténégro
depuis
$184,879
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 4
Le bâtiment Eva Residence est situé dans le quartier le plus agréable et le plus calme de la ville de Tivat (Monténégro), entouré de villas luxueuses et d'un complexe résidentiel. Le bâtiment se compose de 10 appartements dont 6 T1, 3 duplex T2 et 1 penthouse T2 et terrasse sur le toit. …
Développeur
Kraft Construction
Laisser une demande
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Donja Lastva, Monténégro
depuis
$159,841
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
Dans le quartier pittoresque de Donja Lastva, situé dans la ville de Tivat, il est prévu de construire une mini-ville exclusive composée de seize maisons. Ce complexe se distingue par son excellent emplacement, notamment sa proximité avec Porto Montenegro, ainsi que les écoles et jardins d'e…
Agence
MD Realty
Laisser une demande
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Donja Lastva, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Complexe résidentiel New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complexe résidentiel New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complexe résidentiel New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complexe résidentiel New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complexe résidentiel New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Afficher tout Complexe résidentiel New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complexe résidentiel New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Tivat, Monténégro
depuis
$1,70M
L'année de construction 2027
Présentation de Synchro Yards - le nouveau quartier résidentiel de Porto Montenegro longtemps attendu, conçu pour ceux qui apprécient le luxe, le confort et l'inspiration.Situé sur le front de mer, juste à côté de l'eau, cette zone est destinée à devenir le premier choix de popularité à Port…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complexe résidentiel premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complexe résidentiel premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complexe résidentiel premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complexe résidentiel premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complexe résidentiel premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complexe résidentiel premium klassa v Dona Lastva Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$138,626
L'année de construction 2026
Full “Turnkey” Transaction Support — Free for the Buyer! About the Complex: A new residential development consisting of two buildings, located in a picturesque area of Tivat. The project offers 1–2 bedroom apartments with spacious living rooms and terraces; ground-floor units feature …
Agence
DOO MNG Built
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DOO MNG Built
Langues
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Afficher tout Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Tivat, Monténégro
depuis
$141,339
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 48–70 m²
3 objets immobiliers 3
The new multifunctional complex is located in the prestigious Donja Lastva area of Tivat, on flat ground. The distance to the sea and promenade is only 550m, and to Porto-Montenegro it's 1.5km. The complex is surrounded by all necessary infrastructure for a comfortable life and leisure activ…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
48.0
213,139
Apartment 2 chambres
60.0 – 70.0
266,029 – 275,638
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Résidence Opatovo
Résidence Opatovo
Résidence Opatovo
Résidence Opatovo
Résidence Opatovo
Afficher tout Résidence Opatovo
Résidence Opatovo
Donja Lastva, Monténégro
depuis
$405,029
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Nous sommes heureux de vous présenter un complexe résidentiel exclusif haut de gamme situé dans la pittoresque banlieue de Tivat, à Donja Lastva. Seulement 7 appartements dans une zone protégée fermée garantissent un haut niveau d'intimité et de confort.Les avantages du complexe:Situation: p…
Agence
MD Realty
Laisser une demande
Complexe résidentiel A new residential complex in Tivat
Complexe résidentiel A new residential complex in Tivat
Complexe résidentiel A new residential complex in Tivat
Complexe résidentiel A new residential complex in Tivat
Complexe résidentiel A new residential complex in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$165,401
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Un nouveau complexe résidentiel au coeur de la banlieue pittoresque de Tivat, à quelques minutes en voiture du centre-ville.Le complexe se compose de six bâtiments uniques comprenant 54 appartements de 42 à 76 m2, offrant une grande variété d'aménagements adaptés à la vie individuelle et aux…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Afficher tout Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Tivat, Monténégro
depuis
$130,960
Options de finition Аvec finition
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Tivat, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Afficher tout Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Tivat, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Les services de l'Agence pour la confrontation de l'accord "sous la clé" est gratuit pour l'acheteur!!!Installations: Le nouveau complexe résidentiel avec un design architectural unique, développé par le célèbre bureau international Businessart, a le concept d'un espace moderne, confortable …
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Complexe résidentiel Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complexe résidentiel Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complexe résidentiel Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complexe résidentiel Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complexe résidentiel Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complexe résidentiel Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$744,493
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 99–140 m²
3 objets immobiliers 3
Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat. These unique apartments, designed for the most discerning buyers, feature private pools and are part of an exclusive project in a new district of Tivat. This is the second phase of a complex consisting of three sect…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
99.0 – 134.0
739,854 – 1,22M
Apartment 3 chambres
140.0
781,566
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Complexe résidentiel Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Complexe résidentiel Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Complexe résidentiel Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Complexe résidentiel Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Afficher tout Complexe résidentiel Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Complexe résidentiel Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Radovici, Monténégro
depuis
$491,351
L'année de construction 2016
Nombre d'étages 2
Surface 65–338 m²
8 objets immobiliers 8
Anchored in a rich local tradition and a deep respect for nature, Lustica Bay is the largest luxury resort and residential project to date with a golf course, yacht marina and many more. This development is situated on the beautiful Lustica peninsula in the marvellous Traste Bay. Complex ter…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
65.0
460,807
Apartment 2 chambres
98.0 – 118.0
695,580 – 1,58M
Villa
184.0 – 338.0
2,56M – 4,01M
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complexe résidentiel Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complexe résidentiel Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complexe résidentiel Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complexe résidentiel Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complexe résidentiel Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complexe résidentiel Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$181,370
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 42–76 m²
3 objets immobiliers 3
Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat. A modern premium-class residential complex located in one of the most scenic and comfortable areas of Tivat. This is a unique opportunity for those seeking a combination of comfort, quality, and prime location.   Gener…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
42.3 – 50.0
158,846 – 220,209
Apartment 2 chambres
76.0
320,409
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Complexe résidentiel KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Complexe résidentiel KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Complexe résidentiel KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Complexe résidentiel KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Tivat, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Tivat, Monténégro
depuis
$393,066
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Surface 47–81 m²
2 objets immobiliers 2
Apartments in a Premium Residential Complex in a New District of Tivat under Radisson Blu Management!   The complex is designed according to international 5-star hotel standards. It consists of two separate buildings and includes 33 branded residences. Each building is equipped with a …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
47.0
390,870
Apartment 2 chambres
81.0
678,243
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel New premium district of Luštica Bay — Heights
Complexe résidentiel New premium district of Luštica Bay — Heights
Complexe résidentiel New premium district of Luštica Bay — Heights
Complexe résidentiel New premium district of Luštica Bay — Heights
Complexe résidentiel New premium district of Luštica Bay — Heights
Afficher tout Complexe résidentiel New premium district of Luštica Bay — Heights
Complexe résidentiel New premium district of Luštica Bay — Heights
Radovici, Monténégro
depuis
$370,797
Nombre d'étages 3
Présentation de Heights — une collection exclusive de studios, appartements et penthouses situés sur les pistes entre Centrale et Monténégro.C'est là que l'architecture élégante, les vues panoramiques et une ambiance méditerranéenne chaleureuse fusionnent en un style de vie unique premium.Pr…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complexe résidentiel New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complexe résidentiel New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complexe résidentiel New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complexe résidentiel New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complexe résidentiel New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$602,420
Surface 42–281 m²
3 objets immobiliers 3
New exclusive residential complex - the Dreams by Dukley is located in the immediate vicinity of Porto Montenegro.   It includes three apartment blocks and a rooftop swimming pool. Each building boasts luxurious apartments and spacious penthouses, designed perfectly with the highest qual…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
42.0
599,457
Apartment 2 chambres
98.0
1,28M
Apartment 3 chambres
281.0
4,08M
Propriété commerciale
81.0 – 164.0
3,29M – 3,44M
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Tivat, Monténégro
depuis
$138,453
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Surface 51–69 m²
4 objets immobiliers 4
Installations:Pour une liste complète des prix, contactez nos gestionnaires.Complexe résidentiel de classe Premium se compose de 18 maisons avec parking souterrain. 94 places de parking dans un parking souterrain, 1 étage de locaux commerciaux. Territoire fermé, sécurité, surveillance vidéo,…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
51.0 – 69.0
196,475 – 266,029
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Complexe résidentiel SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Complexe résidentiel SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Complexe résidentiel SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Complexe résidentiel SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Complexe résidentiel SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Afficher tout Complexe résidentiel SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Complexe résidentiel SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Tivat, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Complexe résidentiel Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Complexe résidentiel Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Complexe résidentiel Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Complexe résidentiel Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Complexe résidentiel Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Afficher tout Complexe résidentiel Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Complexe résidentiel Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Radovici, Monténégro
depuis
$490,207
Nombre d'étages 3
Surface 109–135 m²
2 objets immobiliers 2
Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay. Discover a unique space where mornings begin with the sun rising over the sea, and days are filled with the peaceful silence of golf courses stretching to the horizon. Horizon is a secluded and prestigious residential area, located …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
109.0
1,40M
Apartment 3 chambres
135.0
1,69M
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$179,516
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 48 m²
1 objet immobilier 1
Appartements dans une nouvelle boutique bâtiment en construction à Tivat Un complexe résidentiel exclusif avec seulement 5 appartements situés dans un quartier calme et verdoyant de Tivat — Mrčevac, à quelques pas du prestigieux Porto Montenegro, des plages et de toutes les infrastructures e…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
48.0
179,709
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$236,130
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Surface 52–216 m²
5 objets immobiliers 5
This is a modern residential complex in the very heart of Tivat, located just across the road from a green park with shady alleys and beaches. The project combines the comfort of urban living with the proximity of nature, creating a unique space for life, relaxation, and harmony.   Archi…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.0 – 67.0
238,105 – 271,444
Apartment 2 chambres
73.0 – 216.0
333,165 – 762,600
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in the center of Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in the center of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$127,227
L'année de construction 2025
Surface 41–124 m²
4 objets immobiliers 4
Un nouveau complexe résidentiel avec sa propre infrastructure dans le centre de Tivat, à 400 mètres de Porto Montenegro. C'est l'endroit idéal pour ceux qui veulent vivre dans la ville de Tivat avec ses infrastructures et sa vie culturelle, tout en étant dans une zone paisible et verte.À dis…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.0 – 88.0
236,870 – 437,213
Apartment 2 chambres
79.0 – 124.0
384,083 – 677,404
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$129,525
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 68–94 m²
3 objets immobiliers 3
Residential complex by the sea in Tivat. Special Offer! Reserve an apartment in Building 2 or 3 for just €10,000! The remaining amount is paid interest-free after the apartment is registered in the cadastre! A modern premium-class residential complex with sea views and direct beach a…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
68.0 – 85.0
348,873 – 371,200
Apartment 2 chambres
94.0
418,441
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Lustica Bay: new district Centrale
Complexe résidentiel Lustica Bay: new district Centrale
Complexe résidentiel Lustica Bay: new district Centrale
Complexe résidentiel Lustica Bay: new district Centrale
Complexe résidentiel Lustica Bay: new district Centrale
Afficher tout Complexe résidentiel Lustica Bay: new district Centrale
Complexe résidentiel Lustica Bay: new district Centrale
Radovici, Monténégro
depuis
$360,758
Nombre d'étages 3
Centrale is a new addition to the Luštica Bay resort, combining a tranquil retreat with all the perks of cosmopolitan life.   This new district is set to become Luštica Bay’s town centre and a flourishing residential neighbourhood. Built with the attention-to-detail, intelligent design a…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel New residential development with pool in Tivat
Complexe résidentiel New residential development with pool in Tivat
Complexe résidentiel New residential development with pool in Tivat
Complexe résidentiel New residential development with pool in Tivat
Complexe résidentiel New residential development with pool in Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel New residential development with pool in Tivat
Complexe résidentiel New residential development with pool in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$117,908
Nombre d'étages 6
Surface 44–181 m²
4 objets immobiliers 4
A new project in Tivat, located just 2,5 km from the city center and Porto-Montenegro, surrounded by greenery and beautiful landscapes. The distance to the sea is only 800 m. The complex is situated on a small elevation, allowing residents to enjoy panoramic views of the sea and greenery. …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
44.0
179,080
Apartment 2 chambres
57.0 – 109.0
228,481 – 617,516
Apartment 3 chambres
181.0
1,17M
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new building with a pool in Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new building with a pool in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$161,681
L'année de construction 2025
Surface 43–87 m²
2 objets immobiliers 2
Nouveau bâtiment résidentiel dans la banlieue de Tivat, dans le quartier de Kava, à quelques minutes en voiture du centre de Tivat.Le complexe est situé sur une petite altitude, permettant aux résidents de profiter de vues sur la mer et la ville. Les fenêtres panoramiques offrent beaucoup de…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
43.0
175,570
Apartment 2 chambres
87.0
353,004
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Complexe résidentiel The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Complexe résidentiel The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Complexe résidentiel The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Complexe résidentiel The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Afficher tout Complexe résidentiel The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Complexe résidentiel The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Radovici, Monténégro
depuis
$1,00M
Nombre d'étages 2
Bienvenue dans la première station de golf avec un terrain de golf de 18 trous au Monténégro - The Peaks Lustica Bay!Cet endroit unique offre des conditions parfaites pour les golfeurs de tous niveaux. Conçu en collaboration avec le célèbre designer Gary Player, le golf Peaks impressionne pa…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Sur la carte
Realting.com
Aller