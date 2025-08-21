Complexe résidentiel Five-star hotel Meliá Private Residences in Budva

Hôtel 5 étoiles Meliá Private Residences à Budva.

Lancement des ventes d'appartements dans l'hôtel 5 étoiles Meliá – directement sur le front de mer à Rafailovići!

Ne manquez pas l'opportunité de posséder une résidence en bord de mer gérée par la marque hôtelière internationale Meliá!

Les appartements avec vue sur la mer sont situés dans un complexe avec tous les services hôteliers cinq étoiles: assistance concierge et gestion de location par un opérateur international.

Meliá Budva Private Residences est une occasion unique de posséder une propriété sur le front de mer Adriatique à Bečići, à seulement 10 mètres de la plage du drapeau bleu. Le projet combine des appartements modernes avec des droits de propriété complets et un modèle de location géré rentable.

Système de partage des bénéfices : 70% pour le propriétaire – 30% pour la société de gestion.

Grâce à la marque internationale et à la demande touristique toute l'année, ces appartements offrent un revenu stable, ce qui rend l'investissement non seulement confortable mais aussi très rentable.

Infrastructure de classe mondiale :

• Deux piscines panoramiques surplombant l'Adriatique

• Centre Wellness & SPA avec installations de relaxation toute l'année

• Centre de fitness avec équipement cardio moderne et musculation

• Club pour enfants – un espace de jeux et de loisirs dédié aux enfants

• Quatre restaurants emblématiques et trois bars avec cuisine méditerranéenne et ambiance

• Casino de deux niveaux – la vie nocturne au niveau des meilleures stations d'Europe

• Plage privée de 3000 m2 – exclusivement pour les résidents et les invités.

Emplacement & Avantages & #160;:

• Plage Bečići – 10 m

• La vieille ville de Budva – 4 km (45 minutes à pied)

• Aéroports: Tivat – 20 km, Podgorica – 60 km, Dubrovnik – 70 km

• Budva – le resort le plus visité de la région

• 26 restaurants à pied.

Faits saillants du projet :

• Marque internationale 5 étoiles – Meliá Hotels International à Budva

• 154 chambres d'hôtel

• Plus de 100 places de stationnement

• Ouverture prévue: Juin 2027.

Investissement et retours :

Meliá Hotels International exploite plus de 400 hôtels dans le monde et a un programme de fidélité avec 15 millions de membres.

Cela garantit une forte occupation et une demande toute l'année. Les locations gérées par des professionnels assurent aux propriétaires un revenu stable sans tracas.

Meliá Private Residences Budva n'est pas seulement une maison sur la côte adriatique – c'est le mélange parfait d'un style de vie de station balnéaire et d'un investissement intelligent.

Ici, l'harmonie méditerranéenne répond à la fiabilité d'un opérateur hôtelier de classe mondiale.