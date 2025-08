Complexe résidentiel Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva

Un nouvel hôtel 5 étoiles de luxe est situé à Budva, Monténégro à 10 mètres de la mer. La caractéristique du complexe est son emplacement exclusif sur la première ligne, des fenêtres panoramiques surplombant la mer, et la présence de sa propre infrastructure.

Au total, l'hôtel dispose de 88 chambres et appartements, ainsi que de 66 autres appartements allant de 83 m2 à 256 m2 disponibles à l'achat.

Toutes les chambres, appartements et penthouses répondent aux plus hauts standards d'un hôtel 5 étoiles.



Les suites avec vue sur la mer disposent de terrasses luxueuses avec piscines privées et verdure, offrant aux clients une atmosphère calme et sereine.

L'hôtel dispose d'un large éventail de services et d'équipements qui rendront votre séjour inoubliable.

L'hôtel occupe les premiers à troisième étages du bâtiment et offre une large gamme de chambres confortables et élégantes.

Les locaux résidentiels disponibles à la vente sont situés aux quatrième à neuvième étages. Ces appartements soigneusement conçus sont la combinaison parfaite de luxe et de fonctionnalité avec une vue imprenable sur les environs. Le dixième étage est dédié exclusivement aux penthouses avec des équipements de luxe tels que des bains à remous et des terrasses spacieuses.



Au rez-de-chaussée il y a plusieurs boutiques et une entrée latérale à l'hôtel. Dans la salle centrale, donnant sur le remblai, il y a un café avec une vue imprenable sur la mer.

L'hôtel dispose de deux entrées, dont l'une est idéalement située sur le remblai, et l'autre du boulevard. L'entrée principale, située dans l'annexe du centre de congrès, offre un accès facile à divers événements et conférences. Grâce à son emplacement exceptionnel et à l'afflux de touristes, l'hôtel est une destination idéale pour les touristes et les voyageurs d'affaires.

L'hôtel dispose de deux restaurants : l'un pour le petit déjeuner avec 218 places et l'autre avec 95 places. Le rez-de-chaussée de l'hôtel est dédié à un centre de bien-être, piscines extérieures et intérieures, un centre de fitness et un spa. Les clients peuvent se livrer à une variété d'activités et de traitements pour rajeunir leur esprit et leur corps.

Avec son emplacement exceptionnel, ses commodités de première classe et ses hébergements luxueux, l'hôtel est la destination idéale pour les voyageurs à la recherche d'une expérience inoubliable à Budva, Monténégro. Qu'il s'agisse de vacances en famille ou d'un voyage d'affaires, la vaste gamme d'installations et de services de l'hôtel conviendra à tous les besoins, assurant un séjour confortable et agréable.



