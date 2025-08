Complexe résidentiel New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva

Le nouveau complexe résidentiel « ROYAL CENTRAL RESIDENCE » est situé au cœur de Budva, développé par le principal développeur de la Riviera de Budva. Le projet se distingue par son emplacement privilégié et son design architectural élégant. Il dispose d'un style moderne, de chambres spacieuses, et de construction de haute qualité et de travaux de finition.



Cette offre est idéale pour les vacances et la vie permanente. La région environnante dispose de toute l'infrastructure nécessaire pour vivre confortablement et se détendre, y compris un centre commercial, maternelle, école, les meilleures plages de la Riviera Budva, une marina de yacht, restaurants, magasins, banques, un centre de fitness, et salons de beauté.



Caractéristiques du projet:



• Garage à deux niveaux avec 23 places de stationnement

• Ascenseur de voiture

• 32 appartements de 35 m2 à 137 m2

• Travaux de construction et de finition de haute qualité

• Fenêtres panoramiques et chambres spacieuses

• Emplacement prestigieux au centre même de Budva.

L'achèvement et le transfert des clés sont attendus en 2026-2027.



Le développeur offre un plan de paiement échelonné :



• Paiement initial de 20-30% à la signature du contrat

• Les paiements ultérieurs sont liés aux phases de construction et sont convenus séparément.