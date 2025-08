Complexe résidentiel A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor

Un nouveau bijou à Kotor - un complexe d'appartements de luxe avec service hôtelier 5 étoiles

C'est un concept unique qui combine luxe, investissement et chaleur intérieure. Le complexe est situé entre les montagnes et la mer Adriatique, entouré par la nature. Les fenêtres offrent une vue imprenable sur les montagnes vertes et la mer.

Ce sont des appartements entièrement meublés et entretenus disponibles pour les séjours de courte et longue durée. Le projet propose des appartements de différentes configurations et tailles allant de 30 à 98 mètres carrés: studios, appartements avec 1 et 2 chambres.

C'est un endroit où vous pouvez profiter de toutes les commodités d'un hôtel cinq étoiles, mais avec un sentiment de confort maison.

Le complexe est équipé des équipements les plus modernes:



- restaurant

-Gymnase

-piscine à débordement et jacuzzi

-bar de pool et club de plage

- zone de jeu

- bus de navette

-yoga/pilates studio

- parking souterrain et extérieur

- Centre de divertissement pour enfants

-24/7 Sécurité et surveillance

Pour les investisseurs, le projet offre un modèle de service de gestion immobilière où vous pouvez acheter un appartement et obtenir un revenu de location, sans vous soucier de la gestion et de l'entretien. Pour les investisseurs, cela signifie qu'ils peuvent gagner passivement jusqu'à 9% de revenu annuel en euros mains libres.



Le complexe est très bien situé:

1 minute pour le téléphérique Kotor-Lovcen

A 3 minutes de la plus belle vieille ville de Kotor, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO

7 minutes de l'aéroport international de Tivat

A 12 minutes de la marina de luxe de renommée mondiale Porto Montenegro.