Complexe résidentiel Sky Apartments in Montenegro, Becici

3 penthouses à vendre à Bečići, au 7e étage, avec vue panoramique sur la mer

Emplacement privilégié à proximité de la plus belle plage de sable du Monténégro, entouré d'hôtels 5 étoiles.

Les trois penthouses occupent tout un étage. Chacun dispose d'un accès individuel au toit. Sur le toit, il est possible d'aménager un espace de détente et de vie pour toute la superficie de l'appartement, comprenant une douche/toilettes, une mini-cuisine, un salon d'été, un espace pour bronzer et, si vous le souhaitez, un jacuzzi.

Les penthouses peuvent être achetés séparément ou ensemble, et utilisés comme mini-hôtel. Dans ce cas, il est possible de réaménager le toit en espace pour le petit-déjeuner et la détente des touristes.

Il s'agit d'un très bon investissement, tant pour un usage personnel avec une revente ultérieure à un prix nettement supérieur, que pour un petit projet commercial de location saisonnière.

Date de livraison : 2026

Penthouse 1

Nombre de chambres : 1

Surface totale : 92 m²

Surface d'un étage : 46 m²

Prix : 195 000 euros

Penthouse 2

Nombre de chambres : 2

Surface totale : 140 m²

Surface d'un étage - 70 m2

Prix 275 000 euros

Penthouse 3

Nombre de chambres - 2

Surface totale - 120 m2

Surface d'un étage - 60 m2

Prix 225 000 euros

Toutes les infrastructures, les magasins et les restaurants sont accessibles à pied.

Bečići est la meilleure plage du Monténégro et l'endroit le plus confortable pour séjourner en hiver et pour passer ses vacances d'été.

Possibilité d'acheter une place de parking dans le garage moyennant un supplément.

Achèvement de la construction en 2026.