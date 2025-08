Complexe résidentiel New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat

Nouveau complexe résidentiel exclusif - le Dreams by Dukley est situé dans les environs immédiats de Porto Montenegro.

Il comprend trois appartements et une piscine sur le toit. Chaque bâtiment dispose d'appartements luxueux et de penthouses spacieux, conçus parfaitement avec un mobilier, des installations et des accessoires de haute qualité.

Que vous cherchiez une résidence principale, une maison de vacances ou une propriété d'investissement, The Dreams by Dukley offre un style de vie inégalé en termes de confort, de commodité et de qualité.

Le projet prend vie avec des technologies de pointe et des matériaux de première qualité, en accordant une attention particulière à la durabilité et aux meilleurs détails pour fournir aux résidents l'expérience de vie ultime.

Services et commodités :

Concierge privé

Piscine à débordement de toit

Sécurité privée

Garage souterrain

Unités de stockage spécialisées

Système à domicile intelligent

Le pack de finition de base comprend un design intérieur élégant, avec la possibilité de choisir entre deux styles - italien et nordique. De plus, sur demande, chaque appartement peut être meublé et équipé avec des installations et des accessoires de la plus haute qualité.

Infrastructure idéale

Le complexe est situé à côté du luxueux port de plaisance méga-yacht de Porto Monténégro et à proximité des écoles internationales et des aéroports de Tivat, Podgorica et Dubrovnik.

Communauté résidentielle dynamique

En plus de la marina primée, Porto Montenegro possède un charmant village résidentiel, l'hôtel cinq étoiles Regent, des boutiques de luxe, des magasins, des restaurants et des installations sportives et de loisirs, attirant une communauté internationale dynamique toute l'année.

Rendement garanti des investissements

En investissant dans le projet Dreams by Dukley, vous pouvez recevoir un revenu garanti de 6 % par année sur les fonds investis pendant les 3 premières années suivant l'achat.

Service impeccable

Avec la propriété de l'immobilier dans les rêves de Dukley, vous aurez un service de conciergerie dédié et de sécurité, qui sera à votre disposition 24/7.