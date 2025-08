Complexe résidentiel New cottage gated community in the suburb of Tivat

New Gated Cottage Community with 30 Homes, Situé à 6 km du centre de Tivat, dans le village de Kavac.

La superficie totale du complexe est de 23 000 m2. Toutes les maisons offrent une vue panoramique sur la baie de Tivat.

Les maisons suivantes sont disponibles à la vente:

• Maison de ville de deux étages (type A) – 120 m2 avec un terrain privé de 200 m2

• Grande villa de deux étages (type CL) – 176 ou 212 m2 avec des parcelles privées allant de 400 à 487 m2

• Grande villa de trois étages (type D) – 236 m2 avec des parcelles privées allant de 1 067 à 1 122 m2.

Le développement est en cours de construction en trois phases.

La première phase comprend :

• 1 maison de ville de deux étages pour 4 familles

• 6 grandes maisons unifamiliales de deux étages.

Frais de réservation: 5% du prix

Achèvement de l'ensemble du projet: fin 2025.

Caractéristiques de la maison :

• Structure moderne en béton armé

• Matériaux écologiques et de haute qualité

• Maisons chaudes et économes en énergie

• Fenêtres panoramiques résistantes aux chocs

• Possibilité de personnaliser l'aménagement intérieur

• Vue panoramique sur la mer.

Le prix comprend:

• Finition intérieure: carrelage, murs et plafonds peints en blanc

• Finition extérieure complète: façade, toiture, gouttières

• Tous les systèmes d'ingénierie: électricité, eaux usées, eau, chauffe-eau dans les salles de bains, climatisation dans le salon et la chambre principale, chauffage au sol dans les salles de bains et cuisine

• Salles de bains : carrelage et sanitaires

• Terrasse devant la maison, place de parking, voie d'entrée

• Terrain: sol préparé pour la plantation.

Options supplémentaires pour un supplément:

• Conception paysagère

• Autres voies en béton

• Piscine.