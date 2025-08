Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat

Un nouveau complexe résidentiel fermé de classe premium est situé dans un nouveau quartier de Tivat. Le complexe est situé sur une petite altitude entourée de verdure, à proximité de toutes les infrastructures urbaines. La distance de la mer est de 400 mètres. Les fenêtres panoramiques offrent une vue imprenable sur la mer, les montagnes, Tivat et Porto-Montenegro. Les caractéristiques distinctives du projet comprennent des dressings, des salles de rangement pour les effets personnels et des garages privés.

La première ligne du complexe se compose de neuf maisons de ville prêtes à être occupées. Chaque maison de ville a son propre territoire adjacent, garage, espace barbecue, et des terrasses vertes spacieuses. Deux options pour placer des piscines sont proposées dans les maisons de ville : soit sur le toit-terrasse avec vue, soit sur le territoire adjacent. Ce sont les caractéristiques architecturales des structures et des plans.

Les maisons de ville sont vendues avec une finition haut de gamme utilisant des matériaux naturels tels que la pierre et le bois. Ils sont équipés de produits sanitaires Villeroy Boch et de systèmes de contrôle climatique Daikin. Des dressings séparés, des salles de rangement, le chauffage au sol et un système de maison intelligente sont également fournis.

En outre, le projet offre des penthouses et des duplex avec 2 et 3 chambres à vendre. Le penthouse exclusif à deux niveaux est situé au point culminant du complexe et dispose de son propre territoire adjacent, avec une piscine, un barbecue et une terrasse spacieuse, ainsi que deux places de parking dans le garage souterrain et un ascenseur. Vous pourrez profiter d'une vue panoramique de tous les niveaux du penthouse et de la piscine.

La société de gestion assure la maintenance 24h/24 du complexe et de son infrastructure, ainsi que les systèmes de sécurité et de surveillance les plus fiables.