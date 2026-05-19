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Appartements dans les nouveaux bâtiments

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Budva
15
Denjasi Cesminovo
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Appart-hôtel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Appart-hôtel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Appart-hôtel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Appart-hôtel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Appart-hôtel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
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Appart-hôtel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Przno, Monténégro
depuis
$283,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 9
Surface 41–112 m²
13 objets immobiliers 13
🌊Alivia Hotel & Residences, Sveti StefanAppartements haut de gamme en front de mer avec un rendement annuel garanti de 8%Alivia Hotel & Residences est un appart-hôtel exclusif au cœur du Monténégro, dans la baie légendaire de Sveti Stefan. C'est plus qu'une simple maison au bord de la mer, c…
Développeur
Mereha Developments
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Développeur
Mereha Developments
Langues
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Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Blizikuce
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Blizikuce
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Blizikuce
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Blizikuce
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Blizikuce
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Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Blizikuce
Radenovici, Monténégro
depuis
$5,043
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Début des ventes d'appartements dans un complexe fermé, dans le village d'élite de BlizikucheA 12 km du centre de BudvaLes avantages du complexe sont qu'il est situé dans un endroit où les roses moulin à vent se rencontrent, où il ya une fourche garantie sur la mer et un quartier calme.Le co…
Agence
Montenegro Intel city
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Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
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Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Budva, Monténégro
depuis
$89,990
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 9
À Budva, dans le quartier de Dubovica Luxury, un nouveau projet résidentiel a été lancé, qui combine un haut niveau de confort et un excellent emplacement - juste à distance de marche sont l'Université et le centre commercial moderne Mega Mall.Le complexe est conçu pour 38 appartements de di…
Agence
MD Realty
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International Property AlertInternational Property Alert
Complexe résidentiel Flayt
Complexe résidentiel Flayt
Complexe résidentiel Flayt
Complexe résidentiel Flayt
Complexe résidentiel Flayt
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Complexe résidentiel Flayt
Boreti, Monténégro
depuis
$166,469
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Surface 53–67 m²
2 objets immobiliers 2
Vous pouvez l'acheter dans une hypothèque!!Garde à vous !Les appartements de ce complexe peuvent être achetés avec une hypothèque (pour les citoyens russes et les non-résidents du Monténégro, il y a aussi des programmes).Avantages de l'achat maintenant:- Remise de domicile proche - fin 2023L…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.8 – 67.0
178,433 – 266,603
Agence
Риэлтор без границ
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Complexe résidentiel Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Complexe résidentiel Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Complexe résidentiel Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Complexe résidentiel Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Complexe résidentiel Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
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Complexe résidentiel Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Budva, Monténégro
depuis
$506,240
Nombre d'étages 15
Surface 61–119 m²
2 objets immobiliers 2
Riviera residential complex and five-star hotel — luxury living on the shores of the Adriatic sea.   Riviera is the embodiment of premium lifestyle in the very heart of the Budva Riviera. A unique location right on the seafront, contemporary architecture by “İki Design Group,” and meticu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
61.0
511,068
Apartment 3 chambres
119.0
1,00M
Agence
VALUE.ONE
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VALUE.ONE
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Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
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Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Boreti, Monténégro
depuis
$125,815
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Surface 88–115 m²
5 objets immobiliers 5
Nous vous présentons un nouveau complexe résidentiel passionnant situé dans la station balnéaire pittoresque de Becici. Ce projet est l'incarnation du rêve d'une maison au bord de la mer, offrant la plupart des appartements avec une vue imprenable sur la mer.Développé à l'aide de technologie…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
114.7
403,999
Apartment 3 chambres
88.0
266,391 – 286,883
Agence
MD Realty
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Complexe résidentiel Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Complexe résidentiel Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Complexe résidentiel Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Complexe résidentiel Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Complexe résidentiel Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
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Complexe résidentiel Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Becici, Monténégro
depuis
$633,628
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 12
Surface 78 m²
1 objet immobilier 1
New condo hotel under construction right on the beachfront in Becici in the center of Budva Riviera – the most developed and attractive to tourist part of the coast of Montenegro.   Hotel has direct access to the 2 kilometers long beach which is considered the most beautiful in Montenegr…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
78.0
635,779
Agence
VALUE.ONE
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VALUE.ONE
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Complexe résidentiel Adriatic pearl resort II
Complexe résidentiel Adriatic pearl resort II
Complexe résidentiel Adriatic pearl resort II
Complexe résidentiel Adriatic pearl resort II
Denjasi Cesminovo, Monténégro
depuis
$297,069
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Appartements avec vue sur la mer dans un complexe d'élite ferméVente d'appartements avec une chambre séparée dans un complexe privé de classe premium.Parfait pour vivre et investir.✨ À propos du complexe :• Territoire fermé• Parking inclus dans le prix• Salle de gym vue sur le coucher du sol…
Agence
Montenegro Intel city
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Complexe résidentiel Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
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Complexe résidentiel Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$885,113
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 11
Surface 87–172 m²
2 objets immobiliers 2
Un nouvel hôtel 5 étoiles de luxe est situé à Budva, Monténégro à 10 mètres de la mer. La caractéristique du complexe est son emplacement exclusif sur la première ligne, des fenêtres panoramiques surplombant la mer, et la présence de sa propre infrastructure.Au total, l'hôtel dispose de 88 c…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
87.0
1,22M
Apartment 3 chambres
172.0
2,45M
Agence
VALUE.ONE
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VALUE.ONE
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Appart-hôtel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Appart-hôtel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Appart-hôtel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Appart-hôtel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Appart-hôtel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
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Appart-hôtel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Budva, Monténégro
depuis
$1,03M
Options de finition Аvec finition
Appartements de luxe à Dukley Gardens — première ligne de la mer!Appartements de 133 m2 avec vue directe sur la mer Adriatique.Aménagement : deux chambres, deux salles de bains (baignoire et douche), salon avec une grande table à manger, cuisine entièrement équipée avec appareils électroména…
Agence
DOO MNG Built
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Complexe résidentiel New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complexe résidentiel New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complexe résidentiel New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complexe résidentiel New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complexe résidentiel New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complexe résidentiel New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Budva, Monténégro
depuis
$230,447
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Surface 67–129 m²
2 objets immobiliers 2
Le nouveau complexe résidentiel « ROYAL CENTRAL RESIDENCE » est situé au cœur de Budva, développé par le principal développeur de la Riviera de Budva. Le projet se distingue par son emplacement privilégié et son design architectural élégant. Il dispose d'un style moderne, de chambres spacieu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
67.0
436,030
Apartment 3 chambres
129.0
840,043
Agence
VALUE.ONE
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VALUE.ONE
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Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
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Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$154,823
L'année de construction 2026
Surface 41–63 m²
2 objets immobiliers 2
Appartements dans un nouveau complexe résidentiel à Budva.Un complexe résidentiel moderne situé dans le quartier calme et écologique de Budva — Dubovica. Cet emplacement offre un cadre naturel paisible avec une vue pittoresque sur les montagnes et la mer, tout en étant à quelques minutes du …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.0
154,897
Apartment 2 chambres
63.0
232,366
Agence
VALUE.ONE
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Complexe résidentiel Bečići
Complexe résidentiel Bečići
Complexe résidentiel Bečići
Complexe résidentiel Bečići
Complexe résidentiel Bečići
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Complexe résidentiel Bečići
Becici, Monténégro
depuis
$144,778
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
2 objets immobiliers 2
Appartements à vendre en bord de mer à Bečići — Seulement 350 mètres de la promenade!Prix à partir de 81 000 €Appartements dans un nouveau complexe à seulement 350 mètres de la côte azure de Bečići, à proximité des meilleures plages, restaurants et hôtels prestigieux comme Splendid et Iberos…
Agence
DOO MNG Built
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Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
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Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Becici, Monténégro
depuis
$303,548
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 10
Surface 56–113 m²
3 objets immobiliers 3
Hôtel 5 étoiles Melia Private Residences à Bečići.Lancement des ventes d'appartements dans l'hôtel cinq étoiles Melia – directement sur le front de mer à Bečići!Ne manquez pas l'occasion de posséder une résidence en bord de mer gérée par la marque hôtelière internationale Melia!Les apparteme…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
56.0 – 58.0
306,478 – 452,498
Apartment 2 chambres
113.0
1,01M
Agence
VALUE.ONE
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VALUE.ONE
Langues
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Complexe résidentiel Apartments in a low-rise residential building in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a low-rise residential building in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a low-rise residential building in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a low-rise residential building in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a low-rise residential building in Budva
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Complexe résidentiel Apartments in a low-rise residential building in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$260,560
L'année de construction 2021
Nombre d'étages 4
Surface 45–108 m²
5 objets immobiliers 5
Apartments in a low-rise residential building in Budva. Modern low-rise building near the sea. This residential building is a low-rise development with only 12 apartments, located in one of the most prestigious areas of Budva — Komoševina, just a 5-minute walk from the beach. Cozy, well-…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
45.0 – 50.0
165,867 – 261,997
Apartment 2 chambres
73.0 – 108.0
277,228 – 429,400
Agence
VALUE.ONE
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Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
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Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$160,440
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Appartements dans un nouveau complexe à Budva.Un complexe résidentiel moderne situé dans le quartier calme et verdoyant de Babin Do de Budva, offrant des paysages de montagne pittoresques et vue sur la mer. Son emplacement unique dans la partie supérieure de la ville assure à la fois intimit…
Agence
VALUE.ONE
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Complexe résidentiel Onmia Hills
Complexe résidentiel Onmia Hills
Complexe résidentiel Onmia Hills
Complexe résidentiel Onmia Hills
Complexe résidentiel Onmia Hills
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Complexe résidentiel Onmia Hills
Rijeka Rezevici, Monténégro
depuis
$232,775
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Onia Hills Resort & Residences propose une sélection remarquable de 55 résidences d'une chambre et 10 résidences de deux chambres entièrement meublées, de 63 à 92 mètres carrés. Chaque maison combine design sur mesure, matériaux de haute qualité et finitions exceptionnelles avec des fonction…
Agence
MD Realty
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Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
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Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Becici, Monténégro
depuis
$217,199
Surface 59 m²
1 objet immobilier 1
Le complexe sera situé sur la pente de la Riviera Budva, à Bečići, dans un endroit pittoresque écologiquement propre avec un paysage urbain unique. L'éloignement du bruit de la ville, ainsi qu'une abondance de végétation créent une atmosphère de détente et de tranquillité. L'air de montagne …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
59.0
262,353
Agence
VALUE.ONE
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Complexe résidentiel New residential building in Budva
Complexe résidentiel New residential building in Budva
Complexe résidentiel New residential building in Budva
Complexe résidentiel New residential building in Budva
Complexe résidentiel New residential building in Budva
Complexe résidentiel New residential building in Budva
Complexe résidentiel New residential building in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$136,130
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
New residential complex "PIETRA RESIDENCE" in the quiet district of Budva - Podkošljun, just a 4-minute drive from the beach and promenade.   Project features: • Two-level underground garage • Installment plan and phased payment • Modern design and functional layouts • Location: …
Agence
VALUE.ONE
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Complexe résidentiel New modern complex on the first line in Becici
Complexe résidentiel New modern complex on the first line in Becici
Complexe résidentiel New modern complex on the first line in Becici
Complexe résidentiel New modern complex on the first line in Becici
Complexe résidentiel New modern complex on the first line in Becici
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Complexe résidentiel New modern complex on the first line in Becici
Becici, Monténégro
depuis
$293,050
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 10
Surface 69–116 m²
2 objets immobiliers 2
Nouveau complexe résidentiel moderne à Becici - un endroit idéal pour ceux qui veulent vivre près de la mer et profiter de belles vues sur la mer. La distance de la plage de sable est seulement 150 mètres.Le complexe dispose de 10 étages avec 8 appartements par étage avec vue sur la mer et l…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
69.0
323,712
Apartment 2 chambres
116.0
547,282
Agence
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Complexe résidentiel Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Complexe résidentiel Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Complexe résidentiel Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Complexe résidentiel Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Complexe résidentiel Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
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Boreti, Monténégro
depuis
$134,418
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 11
Surface 33–211 m²
165 objets immobiliers 165
Le complexe résidentiel de Becici est un projet unique qui s'intègre harmonieusement aux paysages de montagne pittoresques, avec de belles vues sur la mer et entourés d'espaces verts. Le complexe est situé dans l'une des zones les plus attrayantes de la côte du Monténégro, à quelques minutes…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
38.5 – 64.6
125,395 – 262,381
Apartment 2 chambres
58.0 – 94.6
217,795 – 358,945
Apartment 3 chambres
112.2 – 135.4
365,883 – 622,818
Apartment 4 chambres
122.2 – 211.3
398,258 – 885,312
Appartement
65.2
212,448
Agence
MD Realty
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Complexe résidentiel Sky Apartments in Montenegro, Becici
Complexe résidentiel Sky Apartments in Montenegro, Becici
Complexe résidentiel Sky Apartments in Montenegro, Becici
Complexe résidentiel Sky Apartments in Montenegro, Becici
Complexe résidentiel Sky Apartments in Montenegro, Becici
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Complexe résidentiel Sky Apartments in Montenegro, Becici
Boreti, Monténégro
depuis
$224,703
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Surface 92–140 m²
3 objets immobiliers 3
3 penthouses à vendre à Bečići, au 7e étage, avec vue panoramique sur la mer Emplacement privilégié à proximité de la plus belle plage de sable du Monténégro, entouré d'hôtels 5 étoiles. Les trois penthouses occupent tout un étage. Chacun dispose d'un accès individuel au toit. Sur le t…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
92.0
227,064
Apartment 2 chambres
120.0 – 140.0
273,641 – 343,507
Agence
Red Feniks Montenegro
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Immeuble FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
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Immeuble FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
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Immeuble FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Becici, Monténégro
depuis
$152,798
Options de finition Аvec finition
À vendre ! Appartements avec vue directe sur la mer à Bečići!Un nouveau bâtiment résidentiel achevé en 2020 — construction de haute qualité dans un quartier moderne près du complexe Monte Dreams. Le bâtiment est occupé à 80%.La mer est à seulement 800 m, avec des magasins et toutes les infra…
Agence
DOO MNG Built
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Complexe résidentiel Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Complexe résidentiel Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Complexe résidentiel Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Complexe résidentiel Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Complexe résidentiel Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
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Complexe résidentiel Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Blizikuce, Monténégro
depuis
$756,519
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 3
Nouveau complexe fermé de maisons de ville avec 3 et 4 chambres.Le projet se trouve dans la Riviera Budva, dans un endroit calme et isolé de Blizikuce, à côté de Sveti Stefan. La construction est réalisée par une entreprise qui a construit et mis en œuvre avec succès plusieurs projets au Mon…
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Complexe résidentiel A new exclusive project on the Budva Riviera
Complexe résidentiel A new exclusive project on the Budva Riviera
Complexe résidentiel A new exclusive project on the Budva Riviera
Complexe résidentiel A new exclusive project on the Budva Riviera
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Complexe résidentiel A new exclusive project on the Budva Riviera
Katun Rezevici, Monténégro
depuis
$380,329
Nombre d'étages 3
Surface 64–90 m²
2 objets immobiliers 2
Nouveau projet exclusif haut de gamme sur la Riviera Budva dans le village de Reževići.Un endroit idéal pour investir et vivre.Le projet est situé dans l'une des zones les plus prestigieuses de la Riviera Budva, offrant une combinaison unique de beauté naturelle, d'isolement et d'infrastruct…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
64.0
390,393
Apartment 2 chambres
90.0
529,641
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Complexe résidentiel Sea view apartments in Budva
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Complexe résidentiel Sea view apartments in Budva
Complexe résidentiel Sea view apartments in Budva
Complexe résidentiel Sea view apartments in Budva
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Complexe résidentiel Sea view apartments in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$217,976
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 53–78 m²
2 objets immobiliers 2
Appartements avec vue sur la mer à Budva.Un complexe résidentiel exclusif situé dans le quartier le plus prestigieux de Budva, à seulement 550 mètres de la plage. Le complexe combine le design méditerranéen moderne, les technologies de construction avancées, et le confort maximum pour vivre …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
53.0
212,719
Apartment 2 chambres
78.0
319,360
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Complexe résidentiel Apartment in a new building in Rafailovići
Complexe résidentiel Apartment in a new building in Rafailovići
Complexe résidentiel Apartment in a new building in Rafailovići
Complexe résidentiel Apartment in a new building in Rafailovići
Complexe résidentiel Apartment in a new building in Rafailovići
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Complexe résidentiel Apartment in a new building in Rafailovići
Rafailovici, Monténégro
depuis
$108,440
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Surface 52–76 m²
2 objets immobiliers 2
Appartements dans un nouveau bâtiment à Rafailovići.Appartements dans un nouveau bâtiment résidentiel avec vue sur la mer et des routes d'accès pratiques, situé à Rafailovići, à seulement 500 mètres de la plage. Le bâtiment combine le design moderne, les technologies de construction avancées…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.0
194,171
Apartment 2 chambres
76.0
268,040
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Quartier résidentiel Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
Quartier résidentiel Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
Quartier résidentiel Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
Quartier résidentiel Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
Quartier résidentiel Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
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Quartier résidentiel Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
Becici, Monténégro
depuis
$124,655
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Appartements dans un nouveau complexe à seulement 350 mètres de la côte azure de Bečići, à proximité des meilleures plages, restaurants et hôtels prestigieux comme Splendid et Iberostar 4*. Ici, l'atmosphère de la station se marie parfaitement avec le confort de la vie urbaine, une option id…
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DOO MNG Built
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Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
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Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$265,857
Nombre d'étages 10
Surface 41 m²
1 objet immobilier 1
Un nouveau complexe résidentiel haut de gamme à Budva. Le complexe est situé dans la ville, sur une colline pittoresque. Cet emplacement offre aux résidents un accès facile et pratique à la vaste infrastructure de Budva (dans un rayon de 200 mètres, vous trouverez des boutiques, des restaura…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.0
285,961
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Complexe résidentiel New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complexe résidentiel New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complexe résidentiel New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complexe résidentiel New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complexe résidentiel New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complexe résidentiel New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complexe résidentiel New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Monténégro
depuis
$199,721
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
Surface 52–85 m²
2 objets immobiliers 2
Un tout nouveau bâtiment résidentiel moderne dans la ville balnéaire populaire de Bečići. Le bâtiment est situé sur l'autoroute Adriatique, à seulement 10 minutes en voiture du centre de Budva. À proximité, vous trouverez un supermarché et des restaurants de fruits de mer. C'est le cinquième…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.0
211,926
Apartment 3 chambres
85.0
346,418
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Complexe résidentiel New residential complex in Dubovica Budva
Complexe résidentiel New residential complex in Dubovica Budva
Complexe résidentiel New residential complex in Dubovica Budva
Complexe résidentiel New residential complex in Dubovica Budva
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Complexe résidentiel New residential complex in Dubovica Budva
Budva, Monténégro
depuis
$100,475
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
Surface 46–168 m²
3 objets immobiliers 3
New residential complex in Dubovica Budva The complex is located in the prestigious Dubovica area. Nearby you will find the city center, Slovenska and Mogren beaches, Bečići, and the Rozino district.   About the Complex: • Modern development consisting of 5 residential buildings • On…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
46.0 – 168.0
171,628 – 629,240
Apartment 2 chambres
93.0
346,534
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Complexe résidentiel Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
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Rafailovici, Monténégro
depuis
$304,845
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
1 objet immobilier 1
Complexe de luxe en bord de mer à Becici, BudvaLieu: Becici, Budva, MonténégroSuperficie totale : 40 800 m2Format: 142 résidences et 154 chambres d'hôtelUn développeur fiable avec une expérience éprouvée de projets réussis au Monténégro.Parfait mélange de luxe côtier, de confort et de fort p…
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DOO MNG Built
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Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
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Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
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Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
Rafailovici, Monténégro
depuis
$768,151
Surface 107–137 m²
2 objets immobiliers 2
Nouveau condo-hôtel moderne sur le front de mer. Condo-hotel est un projet de développement moderne, confortablement situé à Rafailovici à la Riviera Budva - la destination touristique la plus développée et attrayante au Monténégro. Appartements sont situés directement sur la côte de la mer …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
107.0
819,759
Apartment 3 chambres
137.0
1,01M
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Complexe résidentiel Vidikovac
Complexe résidentiel Vidikovac
Complexe résidentiel Vidikovac
Complexe résidentiel Vidikovac
Complexe résidentiel Vidikovac
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Complexe résidentiel Vidikovac
Budva, Monténégro
depuis
$216,750
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Des appartements 1+1, 2+1, 3+1 d'une superficie de 52 à 112 mètres carrés sont à vendre dans un complexe résidentiel moderne de classe Business Plus en construction avec une piscine et un espace clos, situé dans le quartier pittoresque de Budva Vidicovac. Les appartements sont situés dans un…
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Montenegro Intel city
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Immeuble VUELO SOBRE BECICI
Immeuble VUELO SOBRE BECICI
Immeuble VUELO SOBRE BECICI
Immeuble VUELO SOBRE BECICI
Immeuble VUELO SOBRE BECICI
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Immeuble VUELO SOBRE BECICI
Boreti, Monténégro
depuis
$164,636
Le complexe VUELO SOBRE BECICI (traduit de l'espagnol par « vol au-dessus de Becici ») est situé sur le versant de la colline de la Riviera de Budva, à Becici, dans un endroit pittoresque et écologiquement propre avec un paysage urbain unique. L'éloignement du bruit de la ville, ainsi que l'…
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Montenegro Intel city
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Immeuble Budva novye Bechichi
Immeuble Budva novye Bechichi
Immeuble Budva novye Bechichi
Immeuble Budva novye Bechichi
Immeuble Budva novye Bechichi
Immeuble Budva novye Bechichi
Becici, Monténégro
depuis
$149,702
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
Продается квартира в популярном месте Будвы с 2 спальнями 56м2! Il s'agit d'un appartement privé de 56 m2 dans le nouveau bâtiment, avec 2 salles de bains, 2 terrasses et 1 salle de bains. L'appartement est situé dans une maison de 4 étages et 5 étages dans un magasin personnel. Les balcons …
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Montenegro Intel city
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Immeuble Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Immeuble Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Immeuble Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Budva, Monténégro
depuis
$176,767
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Surface 64 m²
1 objet immobilier 1
A vendre dans une maison en construction, un appartement de 65 m2 est situé au 1er étage et possède sa propre immense terrasse de 20 mètres, qui n'est pas incluse dans le prix 2 chambres 1 salle de bain Prix m² 2500 m Maison à terminer en 2024 Lors de l'achat, vous ne payez pas de taxe de 3 %
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
64.0
273,641
Agence
Montenegro Intel city
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Immeuble Apartment for sale in a popular place in Budva
Immeuble Apartment for sale in a popular place in Budva
Immeuble Apartment for sale in a popular place in Budva
Immeuble Apartment for sale in a popular place in Budva
Immeuble Apartment for sale in a popular place in Budva
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Becici, Monténégro
depuis
$2,500
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Agence
Montenegro Intel city
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Immeuble Deluxe estate Budva
Immeuble Deluxe estate Budva
Immeuble Deluxe estate Budva
Immeuble Deluxe estate Budva
Budva, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 51–78 m²
5 objets immobiliers 5
Complexe DELUXE ESTATE BUDVADELUXE ESTATE représente le format le plus pertinent du marché européen — cosyappartements à partir de 34 m² avec des solutions de planification fonctionnelles.EmplacementL'un des emplacements les plus spectaculaires et les plus pratiques de la ville de Budva.BUDV…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.0 – 55.6
189,404 – 218,137
Apartment 2 chambres
78.2
290,327
Développeur
Deluxe estate Montenegro
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Appart-hôtel Apart otel Garmoniya
Appart-hôtel Apart otel Garmoniya
Appart-hôtel Apart otel Garmoniya
Appart-hôtel Apart otel Garmoniya
Appart-hôtel Apart otel Garmoniya
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Appart-hôtel Apart otel Garmoniya
Boreti, Monténégro
depuis
$217,435
Surface 44–189 m²
19 objets immobiliers 19
The Harmony Apart Hotel is located in the heart of Montenegro, in the elite area of the Budwan Riviera on the Zaval Peninsula, which was one of the protected corners of pristine nature. The complex is within walking distance of the sea and a clean, well-groomed beach. All terraces offer magn…
Développeur
MS Invest
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