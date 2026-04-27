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Apart hôtel Kolasin Valleys

, Monténégro
depuis
$292,920
T.V.A.
depuis
$42/m²
27/04/2026
$292,920
24/06/2024
$521,269
;
30 1
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ID: 20043
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/04/2026

Emplacement

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Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

Hôtels d'exception dans les vallées de Kolasin - Investissez dans le luxe et la détente au Monténégro

Description du projet :

Kolasin Valleys tourne une nouvelle page dans le monde de l'hôtellerie et des investissements dans la région montagneuse du Monténégro. Ce projet toutes saisons comprend 23 hôtels haut de gamme, développés par la principale entreprise canadienne Ecosign. Alliant élégance et emplacement unique, Kolasin Valleys offre des conditions inégalées aux clients et des opportunités rentables pour les investisseurs.

Description de l'hôtel :

Chaque hôtel des Kolasin Valleys est une incarnation du luxe et confort, offrant à ses clients des services et des commodités supérieurs. Les hôtels sont équipés de centres de spa modernes, de restaurants de cuisine haut de gamme, de halls confortables et de salles de relaxation, où chaque détail est méticuleusement planifié pour satisfaire pleinement les clients. besoins. Offrant des possibilités de loisirs actifs et de détente, les hôtels des vallées de Kolasin sont parfaitement adaptés aux investissements dans le secteur de l'hôtellerie haut de gamme.

Rejoignez le projet des vallées de Kolasin :

Devenez membre du projet qui redéfinit les normes de l'hôtellerie au Monténégro. Investir dans les hôtels des vallées de Kolasin vous permet non seulement de participer à une entreprise unique, mais offre également un potentiel de croissance et de profit impressionnant, grâce à la demande touristique en constante augmentation et au développement stratégique de la région.

Pour plus d'informations sur l'achat et les investissements, veuillez contacter le développeur.

Kolasin Valleys est votre chance d'investir dans l'avenir du luxe et de la détente au cœur du Monténégro, où l'innovation rencontre les traditions de l'hospitalité

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 47.0 – 72.0
Prix ​​par m², USD 6,757 – 8,116
Prix ​​de l'appartement, USD 323,384 – 595,003
Appartements 2 chambres
Surface, m² 72.0 – 76.0
Prix ​​par m², USD 6,959 – 7,110
Prix ​​de l'appartement, USD 521,269 – 538,504
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Copropriété
Surface, m² 35.0
Prix ​​par m², USD 6,016
Prix ​​de l'appartement, USD 214,418

Localisation sur la carte

, Monténégro
Alimentation et boissons

Revue vidéo de appart-hôtel Kolasin Valleys

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