Complexe résidentiel Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel

Vente d'appartements gérés par InterContinental® Hôtels & Resorts Apart-hotel 5* sur le premier de la mer Adriatique

Présentation du merveilleux nouveau projet sur la première ligne à Čanj gouverné par le luxueux InterContinental® Hôtels & Resorts Hôtel 5*.

Cette construction complexe comprend huit immeubles d'habitation, dont six de six étages et deux de trois étages.

Il est situé sur le pittoresque village côtier sur la belle côte monténégrine, ce complexe offre un cadre paisible au milieu des falaises montagneuses, des collines, et la mer Adriatique chaude.

Le complexe comprend 244 appartements, chacun avec une vue sur la mer. Le projet comprend les types et tailles d'appartements suivants:

• Studio: 42 - 67 m2

• Appartements de deux chambres: 60.5 – 69 m2

• Appartements de trois chambres: 80 – 102 m2

• Appartements de quatre chambres: 118 – 178 m2

Le projet comprend également trois piscines, un court de tennis en plein air, un terrain de basket-ball, des restaurants, une aire de jeux pour enfants, un étage souterrain et un garage avec de nombreux espaces de stationnement. De plus, pour un accès facile et rapide aux restaurants et bars en bord de mer, le complexe résidentiel a intégré des ascenseurs et des escaliers qui le relient au rivage.

En outre, la station se distingue par sa proximité avec deux aéroports monténégrins, Tivat et Podgorica, ainsi que les principaux centres de la côte monténégrine, Budva et Bar.

La construction du projet sera achevée en 2024.