Apart hôtel

Date de livraison: 01.05.2027



Installations:

Pour une liste complète des prix, contactez nos gestionnaires.

Hôtel 5 étoiles situé dans l'épicentre du tourisme monténégrin - Budva. C'est un hôtel qui a deux entrées du territoire: l'un est idéalement situé sur la promenade, et l'autre est du boulevard. L'entrée principale est située au rez-de-chaussée du centre de conférences, afin d'offrir un accès facile à divers événements et conférences.

Au premier étage de l'hôtel il y a plusieurs boutiques, ainsi qu'une entrée latérale à l'hôtel. Café avec vue imprenable sur la mer est situé dans le hall central de l'hôtel donnant sur la promenade. L'hôtel dispose de deux restaurants. Le premier étage est réservé pour un centre de bien-être, piscines extérieures et intérieures, un centre de fitness et un centre de spa. Les appartements avec vue sur la mer disposent de terrasses luxueuses avec piscines privées et verdure. Un large choix de chambres d'hôtel confortables et élégantes. Le dixième étage est réservé exclusivement aux penthouses avec des équipements luxueux tels que jacuzzi et terrasses spacieuses. Toutes les chambres, y compris les suites et les penthouses, répondent aux normes les plus élevées d'un hôtel cinq étoiles.





Lieu:

Première ligne par la mer.

À distance de marche toutes les infrastructures nécessaires;

Près du centre de Budva;

Aéroport de Tivat et Porto Montenegro - 40 minutes en voiture;

La capitale du Monténégro Podgorica et l'aéroport de Podgorica - 1 heure 10 minutes en voiture.



Nous vous aiderons à obtenir un permis de séjour pour l'immobilier!!!

Laissez-vous aider et louer !!



Avec notre aide, vous allez acquérir un objet liquide qui vous apportera des revenus!

CONSULTATION GRATUITE!!!



Nous faisons des offres en ligne!!



Agence immobilière enregistrée au Monténégro GATE Realty!