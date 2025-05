Complexe résidentiel Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya

Le complexe résidentiel de Becici est un projet unique qui s'intègre harmonieusement aux paysages de montagne pittoresques, avec de belles vues sur la mer et entourés d'espaces verts. Le complexe est situé dans l'une des zones les plus attrayantes de la côte du Monténégro, à quelques minutes à pied de la plage. Il s'agit d'un endroit idéal pour vivre confortablement et se divertir, combinant la proximité de la nature avec la disponibilité de toutes les infrastructures urbaines nécessaires.

Le complexe comprendra 5 bâtiments, dont 536 locaux résidentiels et commerciaux, ainsi que 550 places de stationnement pour la commodité de tous les résidents et invités. Ce grand nombre d'espaces offre une variété de choix pour les futurs propriétaires et locataires, offrant à la fois des appartements confortables et des espaces commerciaux pour les entreprises.

La construction du complexe sera achevée au début de 2027, après quoi les résidents pourront profiter pleinement de l'architecture et des infrastructures modernes. Le complexe aura une piscine bien entretenue pour les loisirs, ainsi que des espaces verts et des endroits pour la marche, ce qui en fait un endroit attrayant pour la résidence permanente et les loisirs saisonniers.