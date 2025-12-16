  1. Realting.com
Appartements dans les nouveaux bâtiments

Appart-hôtel Kolasin Valleys
Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
depuis
$463,891
Options de finition Аvec finition
Surface 35–76 m²
5 objets immobiliers 5
Hôtels d'exception dans les vallées de Kolasin - Investissez dans le luxe et la détente au Monténégro Description du projet : Kolasin Valleys tourne une nouvelle page dans le monde de l'hôtellerie et des investissements dans la région montagneuse du Monténégro. Ce projet toutes saisons…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
47.0 – 72.0
324,297 – 596,683
Apartment 2 chambres
72.0 – 76.0
522,741 – 540,025
Studio
35.0
215,023
Développeur
Kolasin Valleys
