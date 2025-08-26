  1. Realting.com
  Monténégro
  Dobrota
  Complexe résidentiel High-end villa community in the best location of the Kotor Bay

Dobrota, Monténégro
depuis
$1,90M
;
18
ID: 27492
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 2488
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  Pays
    Monténégro
  Région
    Municipalité de Kotor
  Ville
    Dobrota

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Chauffage:

  Chauffage individuel

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  Parking

Caractéristiques extérieures:

  Piscine
  Gym

En plus

  Société de gestion
  Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

Une communauté de villa haut de gamme en construction dans la baie de Kotor, composée de 6 villas avec vue panoramique sur la baie.

Chaque villa offre un mélange d'équipements modernes et d'architecture traditionnelle monténégrine, sur fond de mer Adriatique et de montagnes, avec une vue imprenable sur la magnifique baie de Kotor et la beauté naturelle environnante.

Toutes les villas disposent:

· vastes espaces de vie conçus avec une esthétique moderne tout en conservant des éléments de l'architecture traditionnelle monténégrine.

· finitions haut de gamme avec des matériaux haut de gamme

· Cuisines design italiennes avec des appareils haut de gamme

· chauffage électrique au sol

· garages/parkings couverts

· grandes piscines et patios à débordement

· chambres supplémentaires (salle d'adaptation/ cave à vin/blanchisserie/entreposage)

Le développeur propose des options flexibles de paiement différé sans intérêt jusqu'à 4 ans, avec un acompte de seulement 20%.

Le projet offre une expérience de vie exclusive qui intègre harmonieusement le luxe moderne au riche patrimoine culturel et à la beauté naturelle du Monténégro.

Avec la charmante vieille ville de Kotor à proximité, les habitants de la communauté ont l'occasion de s'immerger dans l'histoire et la culture dynamiques du Monténégro.

Posséder une villa n'est pas seulement un choix de style de vie, mais aussi un investissement gratifiant, grâce à la popularité de Kotor Bay et le potentiel de la région pour un revenu locatif élevé et l'appréciation de la propriété.

Vivez un style de vie qui allie harmonieusement le patrimoine culturel et la beauté naturelle du Monténégro à la vie de luxe moderne !

Localisation sur la carte

Dobrota, Monténégro

Vous regardez
Complexe résidentiel High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Dobrota, Monténégro
depuis
$1,90M
