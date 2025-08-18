Complexe résidentiel Astar Marina

A7-040. Appartement de luxe de deux niveaux en première ligne, Meljine, Herceg Novi

A vendre !

Deux appartements de luxe à deux niveaux, 44,3 m2 avec une vue parfaite sur la mer dans un projet de boutique sur la première ligne de la mer à Meljin, Herceg Novi.

Les appartements comprennent une cuisine ouverte, un salon et un lit séparé à l'étage.

Astar Marina est un projet de boutique de première ligne comprenant 36 appartements et un garage souterrain.

Troisième étage Structure adaptée Taille, m2 Terrasse, m2 Taille totale, prix carré D4, D5 1 + 0 44,3 3,8 48,1 275 000 €

Notre projet offre une occasion rare de devenir un propriétaire d'appartement de première ligne dans une propriété de luxe où vous pouvez profiter de la vie ou louer un appartement et gagner un revenu régulier.

Avantages de l'emplacement