  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Meljine
  4. Complexe résidentiel Astar Marina

Complexe résidentiel Astar Marina

Meljine, Monténégro
depuis
$299,691
;
9
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 5473
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 10196
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 18/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Herceg Novi
  • Village
    Meljine

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

A7-040. Appartement de luxe de deux niveaux en première ligne, Meljine, Herceg Novi

A vendre !

Deux appartements de luxe à deux niveaux, 44,3 m2 avec une vue parfaite sur la mer dans un projet de boutique sur la première ligne de la mer à Meljin, Herceg Novi.

Les appartements comprennent une cuisine ouverte, un salon et un lit séparé à l'étage.

Astar Marina est un projet de boutique de première ligne comprenant 36 appartements et un garage souterrain.

Troisième étage Structure adaptée Taille, m2 Terrasse, m2 Taille totale, prix carré D4, D5 1 + 0 44,3 3,8 48,1 275 000 €

Notre projet offre une occasion rare de devenir un propriétaire d'appartement de première ligne dans une propriété de luxe où vous pouvez profiter de la vie ou louer un appartement et gagner un revenu régulier.

Avantages de l'emplacement

  • Première ligne
  • Vue sur la mer depuis tous les appartements
  • Près de l'hôtel de luxe Lazure Marina & Spa
  • Marina yacht à proximité
  • Plages aménagées
  • Promenade 7 km de long
  • Infrastructure urbaine

Localisation sur la carte

Meljine, Monténégro

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New residential building near the sea in Kotore
Muo, Monténégro
depuis
$164,066
Complexe résidentiel Vidikovac
Budva, Monténégro
depuis
$216,750
Complexe résidentiel with pool in Kumbor
Kumbor, Monténégro
depuis
$142,874
Complexe résidentiel A Star Serenity
Kumbor, Monténégro
depuis
$145,920
Complexe résidentiel (low-rise residential building) in Komoševina Budva
Budva, Monténégro
depuis
$264,228
Vous regardez
Complexe résidentiel Astar Marina
Meljine, Monténégro
depuis
$299,691
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Complexe résidentiel Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Đenovići, Monténégro
depuis
$617,580
L'année de construction 2020
Nombre d'étages 5
Nouveau complexe résidentiel fermé haut de gamme avec piscine.Un tout nouveau complexe résidentiel haut de gamme dans la pittoresque ville de Djenovici sur la rivière Herceg Novi. Les fenêtres panoramiques offrent une vue imprenable sur la mer, les montagnes et le projet exclusif Portonovi.S…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complexe résidentiel New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$599,518
Nouveau complexe résidentiel exclusif - le Dreams by Dukley est situé dans les environs immédiats de Porto Montenegro.Il comprend trois appartements et une piscine sur le toit. Chaque bâtiment dispose d'appartements luxueux et de penthouses spacieux, conçus parfaitement avec un mobilier, des…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel v Dobrote
Complexe résidentiel v Dobrote
Dobrota, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
La vie dont tu rêvaisNous vous présentons un complexe résidentiel exclusif, l'incarnation de l'élégance et le confort exquis au cœur de Boki Kotorskaya - la perle de l'Adriatique. Ici, à seulement 150 mètres du rivage, des vues inspirantes, la brise marine et l'architecture imprégnées de tra…
Agence
MD Realty
Laisser une demande
Realting.com
Aller