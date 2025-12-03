  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Herceg Novi
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

maisons
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Immeuble Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Immeuble Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Immeuble Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Immeuble Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Immeuble Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Afficher tout Immeuble Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Immeuble Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$2,09M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Penthouse spectaculaire duplex avec vue panoramique sur l'Adriatique – Porto MonténégroSurface totale : 179 m2 (110 m2 intérieur + 69 m2 terrasses)Chambres à coucher: 2 (expandables à 4)Salles de bains: 2Prix par m2: €10,027/m2Vivez une vie côtière élevée dans le prestigieux Bâtiment Thea à …
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Complexe résidentiel The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Complexe résidentiel The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Complexe résidentiel The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Complexe résidentiel The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Afficher tout Complexe résidentiel The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Complexe résidentiel The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$863,089
Options de finition Аvec finition
Acheter avec cryptomonnaie — appartements dans Porto MonténégroLa marque Dukley est située au cœur de Tivat dans une marina de luxe, incarnant un nouveau niveau de luxe et de style de vie.Le quartier de Synchro devient le centre de Tivat avec un nouvel hôtel cinq étoiles, un club de plage av…
Agence
DOO MNG Built
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DOO MNG Built
Langues
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Modern villas in a gated complex with a tennis court
Complexe résidentiel Modern villas in a gated complex with a tennis court
Complexe résidentiel Modern villas in a gated complex with a tennis court
Complexe résidentiel Modern villas in a gated complex with a tennis court
Complexe résidentiel Modern villas in a gated complex with a tennis court
Afficher tout Complexe résidentiel Modern villas in a gated complex with a tennis court
Complexe résidentiel Modern villas in a gated complex with a tennis court
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$1,74M
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 232–313 m²
2 objets immobiliers 2
Introducing a new residential complex of villas with swimming pools and a tennis court in the suburbs of Herceg Novi. The complex comprises 11 villas, each with spacious open terraces and panoramic sea views, a green area, and a tennis court. The plots are generous, ranging from 700 to 1000 …
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Karon PhuketKaron Phuket
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Afficher tout Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$681,723
Nombre d'étages 2
Surface 165 m²
1 objet immobilier 1
A new villa complex in a modern style surrounded by an olive grove in the suburbs of the city of Herceg Novi. A total of 8 3-bedroom villas are available for sale, ranging from 165 m2 of internal space. The complex is situated in a quiet and green area, just three kilometers from the c…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Sur la carte
Realting.com
Aller