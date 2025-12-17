  1. Realting.com
  Monténégro
  Risan
  Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Risan, Monténégro
depuis
$450,110
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Surface 53–459 m²
9 objets immobiliers
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY is a unique opportunity to own not just a luxury property but a part of the legendary Mövenpick hotel brand, which is part of the globally renowned Accor group.   You will gain access to an unparalleled level of service, world-class amenities, and exc…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
53.0
481,752
Apartment 2 chambres
93.0 – 131.0
838,954 – 1,33M
Apartment 3 chambres
288.0 – 459.0
2,96M – 4,32M
VALUE.ONE
Complexe résidentiel Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Complexe résidentiel Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Complexe résidentiel Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Complexe résidentiel Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Complexe résidentiel Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Complexe résidentiel Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Risan, Monténégro
depuis
$183,174
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 54 m²
1 objet immobilier
Complexe résidentiel moderne à Risan, baie de Kotor.Un nouveau complexe résidentiel situé dans la ville de Risan - une des plus anciennes villes du Monténégro, avec un riche patrimoine historique. Il est situé dans la pittoresque partie nord-ouest de la baie de Kotor. L'atmosphère paisible, …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
54.3
191,303
VALUE.ONE
