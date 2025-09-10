  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Radovici
  4. Complexe résidentiel New premium district of Luštica Bay — Heights

Complexe résidentiel New premium district of Luštica Bay — Heights

Radovici, Monténégro
depuis
$370,797
;
16
ID: 27956
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 2667
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 10/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Tivat
  • Village
    Radovici

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

Présentation de Heights — une collection exclusive de studios, appartements et penthouses situés sur les pistes entre Centrale et Monténégro.


C'est là que l'architecture élégante, les vues panoramiques et une ambiance méditerranéenne chaleureuse fusionnent en un style de vie unique premium.


Principaux avantages des Hauteurs :


• Design élégant combinant l'architecture traditionnelle monténégrine avec des accents modernes

• Près de la future école internationale

• Aménagements spacieux avec terrasses et vue imprenable sur la mer

• Intérieurs lumineux avec des palettes de couleurs naturelles et attention au détail

• Jardins paysagers avec lavande et oliviers, espaces communaux inspirés des villages méditerranéens

• Piscine privée entourée de verdure + piscine séparée pour enfants

• Yoga extérieur et zones de fitness

• Garages souterrains privés et grand parking pour les clients.

Heights offre tranquillité et intimité, à quelques minutes du quartier animé de Centrale. Les boutiques, les cafés, les terrains de sport, les parcs verts et la place Piazza, le futur centre social de la baie de Luštica, sont tous accessibles à pied.

La baie de Luštica est un concept de ville de villégiature unique avec 7 km de côtes, créé à partir de zéro dans le segment premium.


Les résidents de Heights bénéficient d'un accès aux piscines et aux plages privées, ce qui ajoute au confort de la vie, surtout pendant les mois chauds d'été. Chaque bâtiment du projet est construit avec des matériaux naturels, dont la pierre traditionnelle, mélangeant patrimoine et design contemporain.


Conçu comme une communauté de type club, Luštica Bay rassemble des gens du monde entier qui partagent une passion pour le golf, le yacht, les sports nautiques, ou tout simplement chercher un style de vie élégant entouré par la nature intacte et la mer vierge.


Faits saillants du projet :

• Infrastructure urbaine complète

• Plusieurs plages privées

• École internationale

• Padel et courts de tennis

• Place centrale avec parc paysager

• Restaurants et boutiques

• Piscines et centres SPA

• Installations de fitness

• Terrain de golf de 18 trous

• Promenade de luxe de la marina

• L'hôtel Chedi

• Terrains sportifs

• Des équipements tout au long de l'année pour la vie de luxe et confortable.


C'est le premier véritable éco-projet au Monténégro, qui respecte les normes de certification LEED Silver.
Une ville à part entière avec une architecture unique qui harmonise les éléments traditionnels et modernes.


Choisissez votre style de vie!

Localisation sur la carte

Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
