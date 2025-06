Appartement dans un nouvel immeuble

Installations:

Nouveau complexe de luxe. Solution architecturale futuriste avec des éléments de design classique, qui crée son unicité. Basé sur la tradition et en regardant vers l'avenir, ce projet non seulement surprend, mais s'inscrit également parfaitement dans l'incroyable paysage du Monténégro. Service 24 heures sur 24. Groupe d'entrée designer du niveau de l'hôtel avec aménagement paysager décoratif et salon. C'est agréable de se détendre ici, de rencontrer des invités et des amis. De beaux escaliers et un ascenseur à grande vitesse du hall à la terrasse du toit, crée non seulement le confort, mais aussi l'ambiance des résidents et des invités. Salle de fitness et salle de yoga. La piscine est dans le jardin. Plantes tropicales, zone de bronzage et bar de piscine. Parking souterrain spacieux et sûr pour 30 places de stationnement avec recharge pour voitures électriques. Grandes terrasses avec vue imprenable sur la mer et les montagnes. Utilisation de matériaux de haute qualité et coûteux dans la construction et la finition. Systèmes de séparation, chaudières. Ascenseur pour le parking souterrain. Sécurité de nuit. Surveillance vidéo.



Lieu:

La ville de Bar est située dans la partie sud du Monténégro entre la mer Adriatique et le lac Chkadar et a 270 jours ensoleillés par an.

Bar est le principal port maritime du pays, qui donne des marchandises et des traversiers passagers;

800 mètres de la mer;

Centre commercial - 100 mètres;

Central Bar - 500 mètres, Old Bar - 1,4 km.

Les montagnes sont à 2 km. ;

Aéroport de Tivat et Porto Montenegro - 59 km;

La capitale du Monténégro Podgorica est à 45 km.

Nous vous aiderons à obtenir un permis de séjour pour l'immobilier!!!

Laissez-vous aider et louer !!



Avec notre aide, vous allez acquérir un objet liquide qui vous apportera des revenus!

CONSULTATION GRATUITE!!!



Nous faisons des offres en ligne!!



Agence immobilière enregistrée au Monténégro GATE Realty!

Nous sommes en contact avec nos clients !