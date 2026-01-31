  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Kotor
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Podgorica
2
Herceg Novi
4
Risan
2
Municipalité de Budva
37
Recherche de nouveaux bâtiments
Complexe résidentiel A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Monténégro
depuis
$204,870
Nombre d'étages 3
Surface 83 m²
1 objet immobilier 1
A new gem in Kotor - a complex of luxury apartments with 5-star hotel service. This is a unique concept that combines luxury, investment, and homely warmth. The complex is located between the mountains and the Adriatic Sea, surrounded by nature. The windows offer stunning views of the gree…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
83.0
402,526
Agence
VALUE.ONE
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
