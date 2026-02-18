  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Municipalité de Kotor
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Risan
2
Dobrota
4
Prcanj
1
Kotor
1
Complexe résidentiel v Dobrote
Complexe résidentiel v Dobrote
Complexe résidentiel v Dobrote
Complexe résidentiel v Dobrote
Complexe résidentiel v Dobrote
Complexe résidentiel v Dobrote
Dobrota, Monténégro
depuis
$297,487
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
La vie dont tu rêvaisNous vous présentons un complexe résidentiel exclusif, l'incarnation de l'élégance et le confort exquis au cœur de Boki Kotorskaya - la perle de l'Adriatique. Ici, à seulement 150 mètres du rivage, des vues inspirantes, la brise marine et l'architecture imprégnées de tra…
Agence
MD Realty
Complexe résidentiel A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complexe résidentiel A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complexe résidentiel A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complexe résidentiel A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complexe résidentiel A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complexe résidentiel A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Monténégro
depuis
$204,870
Nombre d'étages 3
Surface 83 m²
1 objet immobilier 1
A new gem in Kotor - a complex of luxury apartments with 5-star hotel service. This is a unique concept that combines luxury, investment, and homely warmth. The complex is located between the mountains and the Adriatic Sea, surrounded by nature. The windows offer stunning views of the gree…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
83.0
402,191
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Complexe résidentiel Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Complexe résidentiel Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Complexe résidentiel Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Complexe résidentiel Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Complexe résidentiel Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Muo, Monténégro
depuis
$303,775
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 55–69 m²
2 objets immobiliers 2
Un complexe résidentiel exclusif près de la mer avec des postes d'amarrage privés dans la baie de Kotor.Vivez une harmonie unique de nature et d'architecture dans l'une des plus belles baies du monde.Ce complexe résidentiel offre un style de vie qui allie confort moderne, vue panoramique sur…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
55.0
307,668
Apartment 2 chambres
69.0
326,418
Agence
VALUE.ONE
OneOne
Complexe résidentiel High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Complexe résidentiel High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Complexe résidentiel High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Complexe résidentiel High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Complexe résidentiel High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Complexe résidentiel High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Dobrota, Monténégro
depuis
$1,89M
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Une communauté de villa haut de gamme en construction dans la baie de Kotor, composée de 6 villas avec vue panoramique sur la baie.Chaque villa offre un mélange d'équipements modernes et d'architecture traditionnelle monténégrine, sur fond de mer Adriatique et de montagnes, avec une vue impr…
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel a Radanovici
Complexe résidentiel a Radanovici
Complexe résidentiel a Radanovici
Complexe résidentiel a Radanovici
Complexe résidentiel a Radanovici
Complexe résidentiel a Radanovici
Sisici, Monténégro
depuis
$106,146
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Complexe résidentiel moderne avec piscine sur la côte du MonténégroDans l'un des coins les plus pittoresques de l'Adriatique, un nouveau complexe résidentiel pour 54 appartements est en construction. Le projet combine une architecture moderne, une infrastructure confortable et un bon emplace…
Agence
MD Realty
Complexe résidentiel Zgrada Tehnomax kruzni tok
Complexe résidentiel Zgrada Tehnomax kruzni tok
Complexe résidentiel Zgrada Tehnomax kruzni tok
Complexe résidentiel Zgrada Tehnomax kruzni tok
Complexe résidentiel Zgrada Tehnomax kruzni tok
Complexe résidentiel Zgrada Tehnomax kruzni tok
Kavac, Monténégro
depuis
$104,144
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Complexe résidentiel Minder Nexus - un style de vie moderne dans la pittoresque KavacheNous vous présentons un nouveau projet résidentiel de classe premium Minder Nexus, situé dans l'une des zones les plus prometteuses du Monténégro - Kavache. Ce coin confortable de la nature est à seulement…
Agence
MD Realty
Complexe résidentiel Exclusive residential complex in Dobrota
Complexe résidentiel Exclusive residential complex in Dobrota
Complexe résidentiel Exclusive residential complex in Dobrota
Complexe résidentiel Exclusive residential complex in Dobrota
Complexe résidentiel Exclusive residential complex in Dobrota
Complexe résidentiel Exclusive residential complex in Dobrota
Dobrota, Monténégro
depuis
$297,487
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Surface 53–70 m²
3 objets immobiliers 3
Complexe résidentiel exclusif à Dobrota.Un complexe résidentiel moderne situé à seulement 150 mètres de la mer dans le village pittoresque de Dobrota, dans la baie de Kotor.Le complexe se compose de deux bâtiments indépendants dont les noms reflètent leur caractère unique : Le Soleil et La L…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
53.0
302,730 – 368,632
Apartment 2 chambres
70.0
480,127
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel A STAR BAY
Complexe résidentiel A STAR BAY
Complexe résidentiel A STAR BAY
Complexe résidentiel A STAR BAY
Complexe résidentiel A STAR BAY
Complexe résidentiel A STAR BAY
Prcanj, Monténégro
depuis
$151,304
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
🌊 Investissement exclusif à Prchan - à seulement 80 mètres de la mer!La construction d'un complexe résidentiel unique est en cours dans l'un des endroits les plus prestigieux du Monténégro - dans la ville de Prchan, sur la rive de la baie de Boko-Kotor.📈 Ce n'est pas seulement de l'immobilie…
Agence
Red Feniks Montenegro
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Dobrota, Monténégro
depuis
$89,541
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Surface 32–60 m²
2 objets immobiliers 2
Agence
MD Realty
Complexe résidentiel Residential complex in Radanovići
Complexe résidentiel Residential complex in Radanovići
Complexe résidentiel Residential complex in Radanovići
Complexe résidentiel Residential complex in Radanovići
Complexe résidentiel Residential complex in Radanovići
Complexe résidentiel Residential complex in Radanovići
Radanovici, Monténégro
depuis
$98,171
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 48–66 m²
3 objets immobiliers 3
Complexe résidentiel à Radanovići.Le complexe résidentiel est situé dans un quartier calme et sûr et se compose de 72 appartements de différents types: studios, une chambre et deux chambres.L'emplacement combine la proximité des équipements clés (écoles, magasins) et le réseau de transport r…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
48.0 – 51.0
167,739 – 173,353
Apartment 2 chambres
66.0
223,864
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Complexe résidentiel Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Complexe résidentiel Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Complexe résidentiel Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Complexe résidentiel Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Complexe résidentiel Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Risan, Monténégro
depuis
$224,587
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 54 m²
1 objet immobilier 1
Complexe résidentiel moderne à Risan, baie de Kotor.Un nouveau complexe résidentiel situé dans la ville de Risan - une des plus anciennes villes du Monténégro, avec un riche patrimoine historique. Il est situé dans la pittoresque partie nord-ouest de la baie de Kotor. L'atmosphère paisible, …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
54.3
192,830
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Risan, Monténégro
depuis
$450,110
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Surface 53–131 m²
3 objets immobiliers 3
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY est une occasion unique de posséder non seulement une propriété de luxe, mais aussi une partie de la légendaire marque hôtelière Mövenpick, qui fait partie du groupe Accor mondialement connu.Vous aurez accès à un niveau de service inégalé, des commodités …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
53.0
485,600
Apartment 2 chambres
93.0 – 131.0
845,654 – 1,34M
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel New residential building near the sea in Kotor
Complexe résidentiel New residential building near the sea in Kotor
Complexe résidentiel New residential building near the sea in Kotor
Complexe résidentiel New residential building near the sea in Kotor
Complexe résidentiel New residential building near the sea in Kotor
Complexe résidentiel New residential building near the sea in Kotor
Muo, Monténégro
depuis
$164,714
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 44–75 m²
3 objets immobiliers 3
Présentation d'un nouveau complexe résidentiel près de la mer à Kotor.Nous sommes heureux de vous présenter un nouveau complexe résidentiel dans la baie de Kotor.Cette région est réputée pour son climat doux, ses oliveraies centenaires et les eaux cristallines de la baie. Le complexe est sit…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
43.5
190,687
Apartment 2 chambres
75.0
354,014
Apartment 3 chambres
75.0
393,099
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel Residential complex with sea view in Orahovac
Complexe résidentiel Residential complex with sea view in Orahovac
Complexe résidentiel Residential complex with sea view in Orahovac
Complexe résidentiel Residential complex with sea view in Orahovac
Complexe résidentiel Residential complex with sea view in Orahovac
Complexe résidentiel Residential complex with sea view in Orahovac
Donji Orahovac, Monténégro
depuis
$167,657
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 43–56 m²
2 objets immobiliers 2
Complexe résidentiel avec vue sur la mer à OrahovacUn complexe résidentiel unique à basse densité situé dans une zone côtière tranquille du Monténégro, à seulement 200 mètres de la mer d'azur. Le projet est идеально adapté à la fois pour les revenus d'investissement et de location, ainsi que…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
43.0
229,772
Apartment 2 chambres
56.0
272,410
Agence
VALUE.ONE
