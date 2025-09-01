Complexe résidentiel Residential complex in Radanovići

Complexe résidentiel à Radanovići.

Le complexe résidentiel est situé dans un quartier calme et sûr et se compose de 72 appartements de différents types: studios, une chambre et deux chambres.

L'emplacement combine la proximité des équipements clés (écoles, magasins) et le réseau de transport régional avec la tranquillité d'être loin de l'agitation de la ville. Les bâtiments de hauteur basse, entourés de verdure et de nature, créent une atmosphère d'harmonie et de sérénité.

L'infrastructure complexe comprend:

• Stationnement souterrain

• Piscine

• Aire de jeux pour enfants

• Zone clôturée.

Chaque appartement est conçu avec votre confort à l'esprit: chambres lumineuses, matériaux premium, et finitions de haute qualité. Les appartements seront équipés de la climatisation LG dans chaque chambre, mobilier de couloir, et une cuisinière électrique Siemens et un four dans la cuisine.

Plan de paiement

Un plan de versements est disponible. 20% sont payés à la signature du contrat, et le montant restant peut être payé sur 18 mois, avec un calendrier de paiement flexible convenu individuellement.

Le choix idéal pour les familles qui recherchent une combinaison de style, confort et harmonie avec la nature.