Complexe résidentiel Panoramic Sea View Villas in Boka Bay

Villas design entourées de verdure, à seulement 1,5 km de Portonovi et One & Only à Łenovići.

Un mélange parfait d'intimité, de vues imprenables et d'architecture immergée dans la nature.

- Taille de la villa: 160–190m2

- 2–3 chambres

- Vue panoramique sur la mer, la baie et les montagnes

- Terrasses paysagées, jardin privé, piscine

- Terrasses de toit avec vue sur l'Adriatique

- Mises en page lumineuses et finition intérieure premium

- Garage privé, tout confort résidentiel.

Idéal pour vivre ou investir.

18 km de Tivat 35 km de Dubrovnik.

Un exemple de villa disponible dans le complexe peut être trouvé ici.