Complexe résidentiel Rosa by Concord

Rosa by Concord – Un nouveau complexe résidentiel au cœur de Momišići

Situé dans une partie paisible de Podgorica, entouré de verdure et d'équipements urbains, Rosa by Concord est un complexe résidentiel moderne qui allie design sophistiqué, fonctionnalité et construction de haute qualité.

L'architecture du bâtiment combine la chaleur des matériaux naturels avec des tons de façade sombre élégants, complétés par de grandes ouvertures de verre qui fournissent beaucoup de lumière naturelle et vue panoramique sur les environs.

Lieu: Momišići, Podgorica

Date d'achèvement : janvier 2027

Début de la construction: Bientôt

Types d'appartement disponibles:

Appartements d'une chambre à partir de 53m2 – idéal pour la vie urbaine moderne

Appartements de deux chambres à partir de 83m2 – parfaits pour le confort familial

Penthouse exclusif de 159m2 au 4ème étage – avec une terrasse privée et une oasis verte de 37m2, offrant un mélange unique de tranquillité et de luxe

Le complexe comprendra des finitions haut de gamme, une efficacité énergétique, un parking souterrain et des espaces communs pensés qui apportent un sentiment d'élégance et de chaleur à la vie quotidienne.

✨ Rosa by Concord – où la qualité rencontre l'esthétique, et une maison devient une expérience.