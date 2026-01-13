  1. Realting.com
  4. Complexe résidentiel Rosa by Concord

Complexe résidentiel Rosa by Concord

Podgorica, Monténégro
depuis
$3,457
depuis
$3,499/m²
08/10/2025
$0
24/09/2025
$3,149
BTC
0.0411200
ETH
2.1552734
USDT
3 417.8526761
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
4
ID: 28096
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/11/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Zone clôturée
  • Ascenseur

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English

Rosa by Concord – Un nouveau complexe résidentiel au cœur de Momišići

Situé dans une partie paisible de Podgorica, entouré de verdure et d'équipements urbains, Rosa by Concord est un complexe résidentiel moderne qui allie design sophistiqué, fonctionnalité et construction de haute qualité.

L'architecture du bâtiment combine la chaleur des matériaux naturels avec des tons de façade sombre élégants, complétés par de grandes ouvertures de verre qui fournissent beaucoup de lumière naturelle et vue panoramique sur les environs.

Lieu: Momišići, Podgorica
Date d'achèvement : janvier 2027
Début de la construction: Bientôt

Types d'appartement disponibles:

  • Appartements d'une chambre à partir de 53m2 – idéal pour la vie urbaine moderne

  • Appartements de deux chambres à partir de 83m2 – parfaits pour le confort familial

  • Penthouse exclusif de 159m2 au 4ème étage – avec une terrasse privée et une oasis verte de 37m2, offrant un mélange unique de tranquillité et de luxe

Le complexe comprendra des finitions haut de gamme, une efficacité énergétique, un parking souterrain et des espaces communs pensés qui apportent un sentiment d'élégance et de chaleur à la vie quotidienne.

✨ Rosa by Concord – où la qualité rencontre l'esthétique, et une maison devient une expérience.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Agence
VALUE.ONE
Agence
VALUE.ONE
Agence
VALUE.ONE
