  4. Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE

Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE

Kotor, Monténégro
Prix ​​sur demande
;
11
ID: 32843
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 539010
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 08/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Kotor
  • Ville
    Kotor

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Kotor, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

Complexes similaires
Complexe résidentiel Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Radovici, Monténégro
depuis
$491,351
Complexe résidentiel
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$124,986
Immeuble VUELO SOBRE BECICI
Boreti, Monténégro
depuis
$164,636
Complexe résidentiel New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Budva, Monténégro
depuis
$230,447
Appart-hôtel
Budva, Monténégro
Prix ​​sur demande
Vous regardez
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Kotor, Monténégro
Prix ​​sur demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Complexe résidentiel Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Đenovići, Monténégro
depuis
$523,744
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 161 m²
1 objet immobilier 1
Villas design entourées de verdure, à seulement 1,5 km de Portonovi et One & Only à Łenovići.Un mélange parfait d'intimité, de vues imprenables et d'architecture immergée dans la nature.- Taille de la villa: 160–190m2- 2–3 chambres- Vue panoramique sur la mer, la baie et les montagnes- Terra…
Agence
VALUE.ONE
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Complexe résidentiel New residential building in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$136,130
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
New residential complex "PIETRA RESIDENCE" in the quiet district of Budva - Podkošljun, just a 4-minute drive from the beach and promenade.   Project features: • Two-level underground garage • Installment plan and phased payment • Modern design and functional layouts • Location: …
Agence
VALUE.ONE
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Complexe résidentiel Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Lustica, Monténégro
depuis
$289,030
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Unique townhouse in a new residential complex is offered for sale in a picturesque location on the Lushtica Peninsula.   The complex consists of two buildings. The first building is located 50 meters from the sea with a stunning view of the Tivat Bay and the island of Flowers, the St. Ma…
Agence
VALUE.ONE
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
