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Complexe résidentiel Lastva Park Residential Complex
Complexe résidentiel Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Monténégro
depuis
$716,352
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Surface 288 m²
1 objet immobilier 1
LASTVA PARK est un choix idéal comme résidence principale, maison de vacances ou investissement locatif. Situé dans la charmante Donja Lastva, la zone la plus prestigieuse de Tivat au Monténégro.Le complexe est situé à distance de marche du remblai avec une vue imprenable sur la mer et une m…
Développeur
Lastva Park Residential Complex
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Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
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Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Monténégro
depuis
$184,879
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 4
Le bâtiment Eva Residence est situé dans le quartier le plus agréable et le plus calme de la ville de Tivat (Monténégro), entouré de villas luxueuses et d'un complexe résidentiel. Le bâtiment se compose de 10 appartements dont 6 T1, 3 duplex T2 et 1 penthouse T2 et terrasse sur le toit. …
Développeur
Kraft Construction
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