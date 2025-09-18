Complexe résidentiel New Residential Complex in Dubovica Budva

Nouveau complexe résidentiel à Dubovica Budva

Le complexe est situé dans la prestigieuse région de Dubovica. A proximité vous trouverez le centre-ville, Slovenska et les plages de Mogren, Bečići, et le quartier Rozino.

À propos du complexe :

• Développement moderne comprenant 5 bâtiments résidentiels

• Seulement 34 appartements dans chaque bâtiment

• Mises en page et finitions clés en main bien conçues

• Terrasses spacieuses avec vue sur la mer et la ville

• Haute qualité de la construction selon les normes européennes.

Infrastructure complexe :

• Piscine extérieure

• Espace fitness moderne et yoga

• Spacieux centre SPA

• Stationnement souterrain

• Territoire paysagé et sécurisé.

Date d'achèvement : juin 2027.

Conditions de paiement:

• 50% — premier versement

• 25 % — à la fin des travaux de construction

• 10% — après travaux de façade

• 10% — après installation de tuiles

• 5% — lors de la remise des clés.

Avantages:

• Plan de versements sans intérêt de 2 ans

• Croissance des prix prévue de 30 à 40 % après achèvement

• Les terres appartiennent à l'investisseur, qui assure la sécurité juridique et financière.