Complexe résidentiel New Residential Complex in Dubovica Budva

Nouveau complexe résidentiel à Dubovica Budva
Le complexe est situé dans la prestigieuse région de Dubovica. A proximité vous trouverez le centre-ville, Slovenska et les plages de Mogren, Bečići, et le quartier Rozino.
À propos du complexe :
• Développement moderne comprenant 5 bâtiments résidentiels
• Seulement 34 appartements dans chaque bâtiment
• Mises en page et finitions clés en main bien conçues
• Terrasses spacieuses avec vue sur la mer et la ville
• Haute qualité de la construction selon les normes européennes.
Infrastructure complexe :
• Piscine extérieure
• Espace fitness moderne et yoga
• Spacieux centre SPA
• Stationnement souterrain
• Territoire paysagé et sécurisé.
Date d'achèvement : juin 2027.
Conditions de paiement:
• 50% — premier versement
• 25 % — à la fin des travaux de construction
• 10% — après travaux de façade
• 10% — après installation de tuiles
• 5% — lors de la remise des clés.
Avantages:
• Plan de versements sans intérêt de 2 ans
• Croissance des prix prévue de 30 à 40 % après achèvement
• Les terres appartiennent à l'investisseur, qui assure la sécurité juridique et financière.