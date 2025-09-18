  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Budva
  4. Complexe résidentiel New Residential Complex in Dubovica Budva

Complexe résidentiel New Residential Complex in Dubovica Budva

Budva, Monténégro
depuis
$100,657
;
10
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 28035
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 2672
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 18/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Ville
    Budva

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    6

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Nouveau complexe résidentiel à Dubovica Budva

Le complexe est situé dans la prestigieuse région de Dubovica. A proximité vous trouverez le centre-ville, Slovenska et les plages de Mogren, Bečići, et le quartier Rozino.

À propos du complexe :
• Développement moderne comprenant 5 bâtiments résidentiels
• Seulement 34 appartements dans chaque bâtiment
• Mises en page et finitions clés en main bien conçues
• Terrasses spacieuses avec vue sur la mer et la ville
• Haute qualité de la construction selon les normes européennes.

Infrastructure complexe :
• Piscine extérieure
• Espace fitness moderne et yoga
• Spacieux centre SPA
• Stationnement souterrain
• Territoire paysagé et sécurisé.

Date d'achèvement : juin 2027.

Conditions de paiement:
• 50% — premier versement
• 25 % — à la fin des travaux de construction
• 10% — après travaux de façade
• 10% — après installation de tuiles
• 5% — lors de la remise des clés.

Avantages:
• Plan de versements sans intérêt de 2 ans
• Croissance des prix prévue de 30 à 40 % après achèvement
• Les terres appartiennent à l'investisseur, qui assure la sécurité juridique et financière.

Localisation sur la carte

Budva, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble VUELO SOBRE BECICI
Boreti, Monténégro
depuis
$164,636
Complexe résidentiel (low-rise residential building) in Komoševina Budva
Budva, Monténégro
depuis
$264,228
Complexe résidentiel Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Đenovići, Monténégro
depuis
$523,744
Complexe résidentiel Astar Marina
Meljine, Monténégro
depuis
$299,691
Complexe résidentiel Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$179,516
Vous regardez
Complexe résidentiel New Residential Complex in Dubovica Budva
Budva, Monténégro
depuis
$100,657
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Afficher tout Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Budva, Monténégro
depuis
$89,990
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 9
À Budva, dans le quartier de Dubovica Luxury, un nouveau projet résidentiel a été lancé, qui combine un haut niveau de confort et un excellent emplacement - juste à distance de marche sont l'Université et le centre commercial moderne Mega Mall.Le complexe est conçu pour 38 appartements de di…
Agence
MD Realty
Laisser une demande
Complexe résidentiel Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Complexe résidentiel Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Complexe résidentiel Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Complexe résidentiel Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Complexe résidentiel Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Afficher tout Complexe résidentiel Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Complexe résidentiel Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Đenovići, Monténégro
depuis
$523,744
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 161 m²
1 objet immobilier 1
Villas design entourées de verdure, à seulement 1,5 km de Portonovi et One & Only à Łenovići.Un mélange parfait d'intimité, de vues imprenables et d'architecture immergée dans la nature.- Taille de la villa: 160–190m2- 2–3 chambres- Vue panoramique sur la mer, la baie et les montagnes- Terra…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Complexe résidentiel Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Complexe résidentiel Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Complexe résidentiel Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Complexe résidentiel Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Afficher tout Complexe résidentiel Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Complexe résidentiel Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Đenovići, Monténégro
depuis
$524,055
L'année de construction 2020
Nombre d'étages 5
Nouveau complexe résidentiel fermé haut de gamme avec piscine.Un tout nouveau complexe résidentiel haut de gamme dans la pittoresque ville de Djenovici sur la rivière Herceg Novi. Les fenêtres panoramiques offrent une vue imprenable sur la mer, les montagnes et le projet exclusif Portonovi.S…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller