  Monténégro
  Municipalité de Podgorica
  Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Podgorica
2
Complexe résidentiel Brick House by Concord
Ludvika Kube, Monténégro
depuis
$2,851
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
The perfect combination of elegance, comfort, and functionality — ideal for a modern lifestyle — are just some of the features of our new project, “BRICK HOUSE.” It consists of 12 apartments designed according to the highest standards of modern living. The project offers exclusivity a…
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Complexe résidentiel Rosa by Concord
Podgorica, Monténégro
depuis
$3,457
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Rosa by Concord – Un nouveau complexe résidentiel au cœur de MomišićiSitué dans une partie paisible de Podgorica, entouré de verdure et d'équipements urbains, Rosa by Concord est un complexe résidentiel moderne qui allie design sophistiqué, fonctionnalité et construction de haute qualité.L'a…
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
