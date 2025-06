Appartement dans un nouvel immeuble

Installations:

Un nouveau complexe résidentiel entouré par la beauté enchanteresse du Monténégro et les eaux chatoyantes de la mer Méditerranée allie luxe, confort et opportunité d'investissement unique!!! L'appartement que vous achetez dans le projet est un concept.

Complexe hôtelier 5 étoiles, fait avec qualité et exclusivité! Service d'étage. Le nettoyage et le transfert vers la plage sont similaires à un hôtel 5 étoiles. Spa et centre de massage de Yoga et Pilates Studio. Bain turc et sauna. Restaurants et café-bars. Piscines intérieures et extérieures. Boulangerie. Nettoyage à sec. Centre de fitness et salon de beauté. Pharmacie. Magasins de détail. Une aire de jeux pour enfants. Sécurité 24 heures sur 24. Transfert à la plage. Salle de conférence. Appartement entièrement meublé avec mobilier design. Appartements avec vue sur la mer. Les conceptions sont construites à l'aide de matériaux de classe mondiale et de matériaux de haute qualité. Lobby moderne et ascenseurs haute qualité. Excellente résistance au feu, extincteurs pour espaces communs et isolation acoustique. Isolation thermique, protection solaire et efficacité énergétique de classe A. Interphone vidéo, système central de télévision par satellite, générateur électrique. Amélioration des jardins et des terrasses.



Lieu:

Accès à toutes les infrastructures nécessaires;

Accès à la plage en 5 minutes à pied ou accès par transfert de plage;

Aéroport de Tivat et Porto Montenegro - 1 heure 10 minutes en voiture;

La capitale du Monténégro Podgorica et l'aéroport de Podgorica - 50 minutes en voiture.

Nous vous aiderons à obtenir un permis de séjour pour l'immobilier!!!

Laissez-vous aider et louer !!



Avec notre aide, vous allez acquérir un objet liquide qui vous apportera des revenus!

CONSULTATION GRATUITE!!!



Nous faisons des offres en ligne!!



Agence immobilière enregistrée au Monténégro GATE Realty!

Nous sommes en contact avec nos clients !