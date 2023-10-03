Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Особняки

Особняки с видом на море в Турции

Мраморноморский регион
4
Стамбул
4
Особняк В архив
Очистить
4 объекта найдено
Особняк 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Бодрум, Турция
Особняк 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 530 м²
Роскошная Вилла в Выгодном Месте Бодрума Роскошная вилла расположена в Бодруме, Мугла. Бодру…
€5,58 млн
Особняк 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бешикташ, Турция
Особняк 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бешикташ, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
Количество этажей 5
Исторический Особняк в Стамбуле Недалеко от Босфора. Особняк в Бешикташе, Арнавуткёй имеет с…
€2,23 млн
Особняк 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Guelluek, Турция
Особняк 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Guelluek, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 4
Просторные Виллы для Тихой и Спокойной Жизни в Миласе, Турция Стильные виллы расположены в Г…
€1,000,000
Особняк 12 спален с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Фатих, Турция
Особняк 12 спален с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 850 м²
Количество этажей 3
Особняк с Уникальными Видами в Стамбуле, Фатих. Особняк в Стамбуле расположен в районе Фатих…
€2,15 млн

Параметры недвижимости в Турции

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти