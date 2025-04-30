Жилой комплекс Проект ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула.

Представляем Вам наш эксклюзивный проект с современной архитектурой в районе Gayrettepe / Besiktas, в центре современного городского образа жизни, в окружении природы и культуры.
Общая площадь застройки составляет 7.000 м2, комплекс состоит из 1 блока, и предлагает квартиры типа 1+1 и 2+1.
Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.
Окончание строительства: 4-й квартал 2026 год.
Инфраструктура:
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