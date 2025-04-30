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  4. Жилой комплекс Проект ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула.

Жилой комплекс Проект ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула.

Бешикташ, Турция
от
$420,000
BTC
4.9958164
ETH
261.8520961
USDT
415 247.4924489
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26131
ID новостройки на Realting
In CRM: 1259
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бешикташ
  • Метро
    Levent (~ 900 м)
  • Метро
    Nispetiye (~ 700 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Представляем Вам наш эксклюзивный проект с современной архитектурой в районе Gayrettepe / Besiktas, в центре современного городского образа жизни, в окружении природы и культуры.

Общая площадь застройки составляет 7.000 м2, комплекс состоит из 1 блока, и предлагает квартиры типа 1+1 и 2+1.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 год.


Инфраструктура:

  • Закрытый бассейн
  • Спортзал
  • Сауна
  • Турецкая баня
  • Кафе и магазины
  • Парковка
  • Охрана 24/7


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Бешикташ, Турция

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Жилой комплекс Проект ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула.
Бешикташ, Турция
от
$420,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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