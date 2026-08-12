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Бунгало с видом на море в Турции

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1 объект найдено
Бунгало 4 комнаты в Эрдемли, Турция
Бунгало 4 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Виллы в пешей доступности от моря в Мерсине, Аяш Мерсин — один из городов, подходящих для от…
$608,525
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