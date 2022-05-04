Basin Express Istanbul Apartment Compound

Мраморноморский регион, Турция

Жилой комплекс состоит из вилл с 4-5 спальнями. В домах есть балконы или террасы. Расположены рядом с пристанью для яхт. Жилой комплекс — часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км. Есть возможность получить скидку до 10%. Варианты вилл: Смежные: $ 2 480 500 — $ 2 748 000 Одноместные: $ 2 730 000 — $ 3 268 000 Удобства и оснащение в доме Другие удобства в проекте: торговый центр, школа, детский сад, больница, кафе и рестораны с видом на море, сауна, витаминный бар, комната с PlayStation, водные виды спорта, теннисный корт, конный клуб, летний кинотеатр, трансфер каждые 15 минут, мечеть. Расположение и объекты поблизости Проект находится у самого побережья Мраморного моря и в 10 км от будущего нового канала, крупнее Босфора. В пешей доступности — различные кафе и рестораны с кухней разных стран, аптеки, автобусные остановки. На автомобиле: ТЦ Мармара Парк — 15 мин Новый аэропорт Стамбула — 50 мин Шоссе E5 — 11 мин Нишанташи — 40 мин Площадь Таксим — 40 мин