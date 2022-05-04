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Basin Express Istanbul Apartment Compound

Мраморноморский регион, Турция
от
€128,502
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14
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О комплексе

Почему это свойство؟ Он находится на Бассейновой скоростной дороге, являющейся основой инвестиций в Стамбуле. Станции метро расположены по обе стороны комплекса с севера и юга. Это инвестиционная возможность рядом с международным аэропортом Ататюрк и Всемирным торговым центром. Это интегрированный комплекс, который включает в себя: квартиры, офисы, социальные пространства и магазины. Он имеет гостиничные преимущества, такие как служба приема и VIP-трансфер.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Basin Express Istanbul Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€128,502
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Basic Apartment Real Estate
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Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
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Агентство
DDA Real Estate
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English
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