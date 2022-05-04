Basin Express Istanbul Apartment Compound

Почему это свойство؟
Он находится на Бассейновой скоростной дороге, являющейся основой инвестиций в Стамбуле.
Станции метро расположены по обе стороны комплекса с севера и юга.
Это инвестиционная возможность рядом с международным аэропортом Ататюрк и Всемирным торговым центром.
Это интегрированный комплекс, который включает в себя: квартиры, офисы, социальные пространства и магазины.
Он имеет гостиничные преимущества, такие как служба приема и VIP-трансфер.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс состоит из вилл с 4-5 спальнями. В домах есть балконы или террасы. Расположены рядом с пристанью для яхт.
Жилой комплекс — часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км.
Есть возможность получить скидку до 10%.
Варианты вилл:
Смежные: $ 2 480 500 — $ 2 748 000
Одноместные: $ 2 730 000 — $ 3 268 000
Удобства и оснащение в доме
Другие удобства в проекте: торговый центр, школа, детский сад, больница, кафе и рестораны с видом на море, сауна, витаминный бар, комната с PlayStation, водные виды спорта, теннисный корт, конный клуб, летний кинотеатр, трансфер каждые 15 минут, мечеть.
Расположение и объекты поблизости
Проект находится у самого побережья Мраморного моря и в 10 км от будущего нового канала, крупнее Босфора.
В пешей доступности — различные кафе и рестораны с кухней разных стран, аптеки, автобусные остановки.
На автомобиле:
ТЦ Мармара Парк — 15 мин
Новый аэропорт Стамбула — 50 мин
Шоссе E5 — 11 мин
Нишанташи — 40 мин
Площадь Таксим — 40 мин
ILKEM FLORA - это новый элитный жилой комплекс с собственной инфраструктурой, расположенный в популярном курортном городе Мерсин, в 5 км от центра.
Комплекс расположился на участке площадью 3370 кв.м., который состоит из одного 12-этажного блока.
Все квартиры оснащены сантехникой первого класса, встроенными шкафами, а так же стальными входными дверями.
Рядом расположена вся необходимая городская инфраструктура: кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта.
Богатая инфраструктура комплекса, а также приветливый персонал помогут Вам в полной мере насладиться жизнью в этом замечательном месте.
РАССТОЯНИЯ:
- Море и пляж: 2,5 км
- Аэропорт: 40 км
- Центр Мерсина: 5 км
ИНФРАСТРУКТУРА:
- Лифт
- Открытая парковка
- Детская площадка
- Генератор электроэнергии
- Беседка
- Бассейн
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