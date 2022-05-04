  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Basin Express Istanbul Apartments Project

Basin Express Istanbul Apartments Project

Мраморноморский регион, Турция
от
€85,894
;
11
Оставить заявку
Показать контакты
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Почему это свойство؟ Это один из важнейших жилых и инвестиционных проектов на европейской стороне Стамбула. Он расположен на стратегической дороге Basin Express, которая связывает автомагистрали TEM и E5. Быстрый рост цен на недвижимость в регионе делает проект прекрасной возможностью для тех, кто ищет квартиры для продажи в Стамбульском бассейне Экспресс в качестве безопасной и комфортной инвестиции в Турцию. Наслаждайтесь проживанием в гостиничных апартаментах с международными услугами и стандартами, включая интеллектуальную систему управления. Подходит для условий турецкого гражданства. Он включает в себя 223 магазина с широкими фасадами и отличительными архитектурными проектами, что придает проекту дополнительную коммерческую и инвестиционную ценность.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Мраморноморский регион, Турция
от
€329,575
Жилой комплекс Apartment in a residential complex in Kestel
Каракокали, Турция
от
€176,000
Жилой комплекс Новый проект в активно развивающемся районе Паяллар - Алания
Аванос, Турция
от
€170,000
Жилой комплекс White Topkapı Residence
Мраморноморский регион, Турция
от
€543,000
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
Каракокали, Турция
от
€144,000
Вы просматриваете
Basin Express Istanbul Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
от
€85,894
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и аквапарком рядом с пляжем и полями для гольфа, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и аквапарком рядом с пляжем и полями для гольфа, Анталья, Турция
Средиземноморский регион, Турция
от
€145,958
Резиденция располагает крытой парковкой, аквапарком, турецкой баней, теннисным кортом, открытым бассейном, тренажерным залом, сауной, детской площадкой, ухоженной зеленой зоной, пешеходными и беговыми дорожками, зонами отдыха. Окончание строительства - 1 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Американская кухня Паркет Стальные двери Алюминиевые окна Интернет Рольставни Газ Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Рынок - 2 минуты Пекарня - 3 минуты Торговый центр - 4 минуты Автобусная остановка - 1 минуты Кафе - 3 минуты Рестораны - 5 минут Школы - 2-5 минут Больница - 5 минут Пляж - 10 минут Поля для гольфа - 10 минут Центр города - 30 минут Аэропорт - 25 минут Центр Аланьи - 1 час
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с лесом, Бакыркёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с лесом, Бакыркёй, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,22 млн
В комплексе будут созданы уютное лобби, зона отдыха, открытые бассейны, пешеходные и велосипедные дорожки, игровая зона для детей (до 4 лет), СПА с отдельными зонами для мужчин и женщин (раздевалки, душ, турецкая баня, сауна, парная, массажные комнаты), фитнес-студия, крытый бассейн 368 м2, игровая зона 300 м2 (батут, стена для скалолазания, бильярд и аэрохоккей, игровые приставки). К услугам жильцов консьерж-сервис. Проект состоит из 96 квартир в 12 блоках, на площади около 20 500 м2. 3 квартиры типа 2+1 21 квартира типа 3+1 16 квартир типа 4+1 40 квартир типа 5+1 8 квартир типа 6+1 8 квартир типа 7+1 Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен в одном из самых престижных жилых районов Стамбула, между лесом Флорья, аэропортом Ататюрка и морем. Близко к основным магистралям (E5 и TEM), деловым, торговым и развлекательным центрам, больницам и школам, озеру Кючюкчекмедже и аквапарку.
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Резиденция Luxury And Riverside Residences In Kağıthane
Резиденция Luxury And Riverside Residences In Kağıthane
Мраморноморский регион, Турция
от
€505,554
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 12
Площадь 185 м²
1 объект 1
Самый высокий потенциальный доход в этом районе По данным Forbes Turkey Research, это жилой проект, расположенный на европейской стороне в Кагитане, одном из быстрорастущих районов Стамбула с высокими инвестиционными доходами. Kağıthane включает в себя бизнес-район с крупными и известными компаниями, который сделал спрос очень высоким как со стороны местных, так и международных инвесторов. - Площадь участка: 27000 кв.м. ² N - Количество спален: от 1 + 0 до 4 + 1 - Номер единицы: 440 - Номер этажа: 12 - Номер блока: 12 - Диапазон размеров: 41 - 180m²
Агентство
Property Advisor Turkey
Оставить заявку
Realting.com
Перейти