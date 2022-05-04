Basin Express Istanbul Apartments Project

О комплексе

Почему это свойство؟ Это один из важнейших жилых и инвестиционных проектов на европейской стороне Стамбула. Он расположен на стратегической дороге Basin Express, которая связывает автомагистрали TEM и E5. Быстрый рост цен на недвижимость в регионе делает проект прекрасной возможностью для тех, кто ищет квартиры для продажи в Стамбульском бассейне Экспресс в качестве безопасной и комфортной инвестиции в Турцию. Наслаждайтесь проживанием в гостиничных апартаментах с международными услугами и стандартами, включая интеллектуальную систему управления. Подходит для условий турецкого гражданства. Он включает в себя 223 магазина с широкими фасадами и отличительными архитектурными проектами, что придает проекту дополнительную коммерческую и инвестиционную ценность.