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Basin Express Istanbul hotel apartment complex

Мраморноморский регион, Турция
от
€224,668
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25
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О комплексе

Почему это свойство؟ Проект находится рядом с двумя международными отелями и недалеко от выставочного и конференц-города в Стамбуле. Он имеет стратегическое расположение на дороге Basin Express, одной из самых известных автомагистралей в Стамбуле. Проект предоставляет стильные апартаменты Residence Hotel; под руководством специализированных менеджеров роскошного образа жизни. Титульный акт готов, гарантирован турецким правительством и подходит для получения турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Basin Express Istanbul hotel apartment complex
Мраморноморский регион, Турция
от
€224,668
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Жилой комплекс Масштабный проект с хорошей локацией в районе Оба
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Алания, Турция
от
€266,850
Год сдачи 2025
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 46 до 210 м2. Расстояние до моря 780 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низкоэтажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую для жизни в Аланьи. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Застройщик
Stay Property
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Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в районе Кестель
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в районе Кестель
Yaylali, Турция
от
€148,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 4
Уникальные апартаменты на продажу в Кестеле, являющиеся отражением спокойного средиземноморского образа жизни, предлагают все необходимое для комфортного проживания и активной жизни. Инвестиционный проект, который будет завершен к сентябрю 2023 года, специально спланирован для тех, кто ценит комфорт, роскошь и предпочитает лучшее. На продажу выставлены следующие планировки квартир: 1+1 и 2+1 от 58м2. до 75 м2. Многие объекты инфраструктуры также включены в проект, который строится на общей площади 969 м2. С богатыми возможностями для жителей комплекса будут созданы зоны, где они смогут приятно провести время. К ним относятся открытый бассейн, сауна, тренажерный зал, камелия, открытая автостоянка и генератор. Территория комплекса будет охраняться системами видеонаблюдения 24/7. Расстояние до пляжа составляет всего 250 метров, до торговых центров и супермаркетов можно легко добраться пешком. Международный аэропорт Газипаша находится в 32 км. Первоначальный взнос 35 %, остаток суммы можно оплатить с помощью беспроцентной рассрочки платежа до конца строительства.
Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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Elka Homes Real Estate & Construction
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Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Оба - Алания
Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Оба - Алания
Каракокали, Турция
от
€132,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 4
Новый проект строится в привлекательном районе Алании Оба. Квартиры имеют уникальный вид на море, и западная сторона имеет вид на историческую крепость Алании. Расположение проекта в 1800 метрах от бирюзового пляжа Алании, в 900 метрах от центра Оба, в 1200 метрах от больницы и в 1700 метрах от торгового центра Метро. Жилой комплекс с богатой инфраструктурой, соответствующий индивидуальным потребностям и бюджету, делает проект более привлекательным как для проживания, так и для инвестирования. Проект состоит из 1 комплекса и 28 квартир различных планировок: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.  Планируемый срок завершения проекта конец декабря 2023 года.
Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
Языки общения
English
Realting.com
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