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Buyukcekmece Istanbul Apartments Project

Мраморноморский регион, Турция
от
€261,803
;
25
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О комплексе

Почему это свойство؟ Из него открывается прямой вид на Золотой берег Золотого Мраморного моря, в одном из самых престижных европейских районов Стамбула. Область проекта является одной из наиболее значительных областей развития недвижимости; это место назначения для тех, кто ищет инвестиции с хорошей доходностью. Это уникальный проект с его социальными удобствами, помимо различных типов квартир на любой вкус. Существует жизненно важная транспортная сеть, земля и море, связывающая комплекс со всеми районами города двух континентов. Титулы готовы к отправке в соответствии с условиями получения турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
от
€261,803
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Stay Property
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