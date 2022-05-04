Basin Express Istanbul Hotel Apartment Compound

Почему это свойство؟
Апартаменты комплекса и международного отеля, первый жилой проект в Европе одного из крупнейших китайских брендов.
Он находится на жизненно важной оси Бассейна Экспресс, нервного центра инвестиций в недвижимость в городе на двух континентах.
Он имеет роскошные апартаменты, согласно последним стандартам отеля, что делает его одним из уникальных проектов в Стамбуле.
высокая прибыль - для тех, кто хочет инвестировать или арендовать жилые единицы в комплексе.
Он близок к жизненно важной транспортной сети, связывающей его со всеми районами по обе стороны города.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Предлагаются квартиры с балконами.
Резиденция располагает фитнес-залом, баскетбольной площадкой, гаражом и парковкой, пешеходными и велосипедными дорожками, детскими площадками, зоной барбекю, садами.
Окончание строительства - июль 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Встроенная кухонная бытовая техника (духовой шкаф, электрическая варочная панель, вытяжка)
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре Стамбула, рядом с парками и зелеными зонами, торговыми центрами, университетами и больницами.
Автомагистраль ТЕМ - 3 минуты
Трамвайная линия Т5 - 350 метров
Автобусная остановка - 80 метров
Станция метро - 900 метров
Площадь Таксим - 10 км (20 минут езды)
Аэропорт Стамбула - 29 км (22 минуты езды)
Предлагаются квартиры с большими балконами и террасами.
Резиденция располагает большой зеленой зоной, тренажерным залом, спа-зоной, хамамом и сауной, детским садом и детской площадкой, баскетбольной площадкой и футбольным полем, открытым бассейном с подогревом, парковкой.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Станция метро - 5 минут
Автомагистраль Е5 - 4 минуты
Побережье - 7 минут
Аэропорт - 2 минуты
Центр города - 40 км
Автомагистраль ТЕМ - 3 км
Апартаменты 1+1 с одной спальней в Авсалларе, Алания, всего в 600 метрах от песчаных и самых популярных пляжей в комплексе Crown city.В нескольких минутах ходьбы от комплекса аптеки, сетевые продуктовые магазины, кафе и рестораны. В среду приезжает сельскохозяйственный базар со свежими и натуральными продуктами. Находится в 65 км от аэропорта Алании Газипаша и в 100 км от аэропорта Анталии. Трансфер и общие трансферы в аэропорт доступны для комплекса, для получения дополнительной информации нажмите на https://www.bizimtransfer.com/ru. Этот комплекс, построенный на участке площадью 13200 м2, состоит из 4 блоков и 324 апартаментов. Эти апартаменты для продажи имеют множество функций, таких как крытый и открытый бассейны, сауна, парная, кинотеатр, детская площадка, баскетбольные площадки, площадки для волейбола, автостоянка и многое другое. Вы можете не выходить из комплекса и наслаждаться своим безмятежным отдыхом вдали от шума города и видом на горы. Это идеальное место для отдыха и аренды квартир. Во время сезона к услугам жильцов бесплатный трансфер до моря и обратно несколько раз в день. Квартира с одной спальней, кухней американского типа совмещенной с гостиной, ванной комнатой и балконом. Полностью оборудована техникой, кондиционерами и мебелью. Сразу заезжаешь и живешь. На территории есть свой интернет и спутниковое телевидение. Инфраструктура комплекса:большая территория 13200 м2открытый бассейн 450 м2водяная горказимний бассейнСПА салонпарнаяхамамтренажерный залдетская площадкабоулингбартеннисный кортбаскетбольная площадкаволейбольна площадкакинотеатрпарковкаландшафтный садсадовниксмотрительохрана 7/24видеонаблюдение