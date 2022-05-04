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Basin Express Istanbul Hotel Apartment Compound

Мраморноморский регион, Турция
от
€334,217
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17
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О комплексе

Почему это свойство؟ Апартаменты комплекса и международного отеля, первый жилой проект в Европе одного из крупнейших китайских брендов. Он находится на жизненно важной оси Бассейна Экспресс, нервного центра инвестиций в недвижимость в городе на двух континентах. Он имеет роскошные апартаменты, согласно последним стандартам отеля, что делает его одним из уникальных проектов в Стамбуле. высокая прибыль - для тех, кто хочет инвестировать или арендовать жилые единицы в комплексе. Он близок к жизненно важной транспортной сети, связывающей его со всеми районами по обе стороны города.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Basin Express Istanbul Hotel Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€334,217
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Basic Apartment Real Estate
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Агентство
Basic Apartment Real Estate
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