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Таунхаусы с видом на море в Турции

Анталья
10
Средиземноморский регион
10
Эгейский регион
8
Sekerhane Mahallesi
5
Аланья
5
Измир
4
Мугла
4
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6 объектов найдено
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Чешме, Турция
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Этаж 1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,57 млн
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Чешме, Турция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Этаж 1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,31 млн
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Чешме, Турция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 338 м²
Этаж 1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,03 млн
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Bogazici, Турция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Видом на Море для Инвестиций в Бодруме, Адабюкю Квартиры с видом на море р…
€1,95 млн
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Конаклы, Турция
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Конаклы, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
Наш новый проект находится в Алании- Конаклы, 300 метрах от моря. Площадь участка 5000 м2. К…
€290,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, в центре города в Конаклы, Турция
Таунхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, в центре города
Конаклы, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Мы с гордостью представляем вам замечательный проект в регионе Конаклы. Это всего в 300 метр…
Цена по запросу

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