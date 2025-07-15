  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бешикташ
  4. Квартира в новостройке Стильные квартиры с видом на море в Стамбуле, Бешикташ

Квартира в новостройке Стильные квартиры с видом на море в Стамбуле, Бешикташ

Бешикташ, Турция
от
$1,17 млн
;
17
Оставить заявку
ID: 27909
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бешикташ

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры с видом на море рядом с побережьем в Стамбуле, Бешикташ

Предлагаемые квартиры выделяюся своим выгодным расположением в районе Бешикташ. Бешикташ находится на европейской стороне Стамбула и привлекает внимание видами на Босфор. Кроме того, в этом районе находится мост Мучеников 15 июля, соединяющий азиатскую и европейскую стороны Стамбула.

Квартиры в Стамбуле, Бешикташ, расположены в шаговой доступности от повседневных объектов и прямо напротив остановок общественного транспорта. Квартиры находятся в 100 м от парка Аббасага, в 250 м от Технического университета Йылдыз, в 300 м от площади Бешикташ, в 400 м от отеля Conrad, в 500 м от государственной больницы Саит Чифтчи, в 650 м от пляжа, в 1 км от парка Йылдыз, в 1,4 км от торгового центра Zorlu, в 1,6 км от дворца Долмабахче, в 2,1 км от района Ортакёй, в 3 км от моста Мучеников 15 июля и в 42 км от аэропорта Стамбула.

Росокшный жилой проект занимает общую площадь 17 650 м² и включает 10 блоков, каждый из которых состоит из 6 этажей. На территории проекта есть как крытый, так и открытый бассейны, турецкая баня, сауна, спа-центр, фитнес-зал, витаминный бар, пешеходные дорожки, зоны отдыха, детский бассейн, детские игровые площадки, крытая автостоянка, круглосуточная охрана и система видеонаблюдения.

Квартиры представлены в разных вариантах: с отдельной кухней, балконом и дополнительной ванной комнатой. Квартиры оснащены стальными входными дверями, системой "умный дом", встроенной кухонной техникой, полами из ламината и керамической плитки, душевыми кабинами, окнами и балконными дверями из ПВХ с двойным остеклением.


IST-01059

Местонахождение на карте

Бешикташ, Турция
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с полным обслуживанием, Стамбул, Турция
Бешикташ, Турция
от
$161,360
Многоквартирный жилой дом ANEMONE GARDEN
Оба, Турция
от
$88,203
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Аланья, Турция
от
$150,317
Жилой квартал Квартиры с Элегантным Дизайном в Оба, Аланья с Эксклюзивными Социальными Удобствами
Оба, Турция
от
$160,159
Жилой квартал Трехкомнатная квартира в самом центре Махмутлара с видом на море
Махмутлар, Турция
от
$174,040
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Стильные квартиры с видом на море в Стамбуле, Бешикташ
Бешикташ, Турция
от
$1,17 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Квартира ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Best Home 23 - Alanya Towers.
Жилой комплекс Квартира ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Best Home 23 - Alanya Towers.
Жилой комплекс Квартира ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Best Home 23 - Alanya Towers.
Жилой комплекс Квартира ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Best Home 23 - Alanya Towers.
Жилой комплекс Квартира ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Best Home 23 - Alanya Towers.
Показать все Жилой комплекс Квартира ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Best Home 23 - Alanya Towers.
Жилой комплекс Квартира ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Best Home 23 - Alanya Towers.
Аланья, Турция
от
$336,110
Варианты отделки С отделкой
В продаже меблированная квартира с одной спальней (1+1), 60 м2 в комплексе ПРЕМИУМ ЛЮКС - Alanya Towers Luxury Residence Alanya Towers - прекрасный новый комплекс апартаментов класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в центральной части Алании, всего в 150 метрах от пляжа. …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом в новой резиденции со спа-зоной и бассейнами, недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом в новой резиденции со спа-зоной и бассейнами, недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом в новой резиденции со спа-зоной и бассейнами, недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом в новой резиденции со спа-зоной и бассейнами, недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом в новой резиденции со спа-зоной и бассейнами, недалеко от моря, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом в новой резиденции со спа-зоной и бассейнами, недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом в новой резиденции со спа-зоной и бассейнами, недалеко от моря, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$1,61 млн
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на Босфор, Мраморное море, Принцевы острова и город. Резиденция состоит из 5 зданий (одно 22-этажное и четыре малоэтажных) и располагает парковкой и подземным гаражом, видеонаблюдением, торговым центром, ресторанами и кафе, крытым и открытым бассей…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Люксовые апартаменты в Novita Konaklari, Оба
Жилой квартал Люксовые апартаменты в Novita Konaklari, Оба
Жилой квартал Люксовые апартаменты в Novita Konaklari, Оба
Жилой квартал Люксовые апартаменты в Novita Konaklari, Оба
Жилой квартал Люксовые апартаменты в Novita Konaklari, Оба
Показать все Жилой квартал Люксовые апартаменты в Novita Konaklari, Оба
Жилой квартал Люксовые апартаменты в Novita Konaklari, Оба
Оба, Турция
от
$121,721
Район Оба находится всего в 5 км от центра города Алания, зеленый район для ценителей тишины с множеством муниципальных парков, широкими улицами. В округе известный гипермаркет Metro, гипермаркет со всем для дома koctas и другие сетевые продуктовые магазины, а так же от новая государственная…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации