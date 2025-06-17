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  3. Жилой комплекс Квартиры в центре Стамбула | Бешикташ.

Жилой комплекс Квартиры в центре Стамбула | Бешикташ.

, Турция
от
$334,000
BTC
3.9728635
ETH
208.2347621
USDT
330 220.6249475
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26640
ID новостройки на Realting
In CRM: 1269
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 07.07.2025

Местонахождение

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  • Метро
    Levent (~ 900 м)
  • Метро
    Nispetiye (~ 700 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Представляем Вам наш проект в центре Стамбула, в районе Бешикташ.

Рядом с проектом находится вся городская инфраструктура - торговые центры, исторические достопримечательности, медицинские и образовательные учреждения, остановки общественного транспорта, главные транспортные магистрали города.

Расстояние до Нишанташи -1 мин, Медидиекей - 5 мин, Таксим - 10 мин, Шишли 1,6 км, Левент - 3 км, Маслак - 6 км.

Общая площадь застройки составляет 5.000 м2, комплекс состоит из 4-х блоков, всего 115 квартир планировкой от 2+1 до 5+1.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.

Окончание строительства:

  • 1-й этап 4-й квартал 2025 года
  • 2-й этап 3-й квартал 2026 года


Инфраструктура:

  • Зоны для отдыха
  • Ландшафтный дизайн
  • Спортзал
  • Парковка
  • Охрана 24/7


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

, Турция

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Жилой комплекс Квартиры в центре Стамбула | Бешикташ.
, Турция
от
$334,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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