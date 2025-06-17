Жилой комплекс Квартиры в центре Стамбула | Бешикташ.

Представляем Вам наш проект в центре Стамбула, в районе Бешикташ.

Рядом с проектом находится вся городская инфраструктура - торговые центры, исторические достопримечательности, медицинские и образовательные учреждения, остановки общественного транспорта, главные транспортные магистрали города.

Расстояние до Нишанташи -1 мин, Медидиекей - 5 мин, Таксим - 10 мин, Шишли 1,6 км, Левент - 3 км, Маслак - 6 км.

Общая площадь застройки составляет 5.000 м2, комплекс состоит из 4-х блоков, всего 115 квартир планировкой от 2+1 до 5+1.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.

Окончание строительства:

1-й этап 4-й квартал 2025 года

2-й этап 3-й квартал 2026 года



Инфраструктура:

Зоны для отдыха

Ландшафтный дизайн

Спортзал

Парковка

Охрана 24/7



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