Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul

Мерсин, Турция

ЖК:TECE PANAROMA - это уникальный комплекс с закрытым паркингом, хаммамом, зоной SPA, фитнес залом. Адрес: Турция, г. Мерсин, р-н. Тедже. Начало строительства: июнь 2021 г. Окончание строительства: июнь 2023 г. Стоимость: 2+1 110 кв.м от 66.000€ 3+1 130 кв.м от 76.000€ Специальное предложение: первый взнос 30% и рассрочка равными частями помесячно до даты окончания строительства; От застройщика: паркет, чистовая отделка, плитка на кухне и санузлах, кухонный гарнитур и барная стойка, гардероб в прихожей, сантехника и душевая кабина. Особенности проекта: аквапарк, SPA с сауной, турецкий хаммам, открытый бассейн, закрытый фитнес зал, подземный паркинг, баскетбольная площадка, детская площадка, беседки для барбекю и релакса, детский и взрослый бассейны, электрогенератор, дом газифицирован, тренажерная площадка на свежем воздухе, видеонаблюдение 24/7, охрана 24/7, ландшафтный дизайн территории. Для более детальной информации пишите звоните на любой месенджер: Александр