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Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul

Мраморноморский регион, Турция
от
€422,413
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36
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О комплексе

Почему это свойство؟ Это название роскоши и совершенства, с прямым видом на Мраморное море недалеко от Босфора, с государственной гарантией и под надзором муниципалитета Стамбула. Это один из лучших жилых районов Стамбула; благодаря своим отличным удобствам, которые удовлетворяют все требования жильцов. Проект напоминает теплую соседскую жизнь, поскольку включает в себя древние здания, в которых есть рестораны, магазины, кафе, и театральный зал.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Мраморноморский регион, Турция
от
€422,413
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
ILKEM YAPI
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