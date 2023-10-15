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Дома с видом на горы в Провинция Аликанте, Испания

Almoradi
169
Сан-Мигель-де-Салинас
160
Кальпе
138
Бах-Виналопо
110
Altea
80
Santa Pola
77
la Vila Joiosa Villajoyosa
65
el Campello
57
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43 объекта найдено
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Площадь 325 м²
Продается красивая вилла в современном стиле в Кальпе площадью 325 м2, построенная на 2 этаж…
€1,13 млн
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Площадь 650 м²
Фантастическая независимая вилла в Ла Нусии. Вилла имеет площадь 650 м2 на участке площадью…
€1,50 млн
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Провинция Аликанте, Испания
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Провинция Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Новые Таунхаусы в районе Сан-Фульхенсио, с частным бассейном. До моря 6 км. Для получе…
€185,000
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 6
Площадь 350 м²
Фантастическая индивидуальная вилла в Кальпе, расположенная очень близко ко всем видам услуг…
€750,000
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Almoradi, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almoradi, Испания
Количество спален 5
Площадь 447 м²
Этаж 2
Вилла представляет собой великолепную виллу с 5 спальнями, расположенную в самом сердце доли…
€4,00 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€930,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€1,04 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Роскошная Частная Вилла с Бассейном в Сьюдад-Кесада, Испания. Роскошная отдельная вилла с 3 …
€828,000
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Almoradi, Испания
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€470,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 436 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€885,000
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Almoradi, Испания
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€415,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Кальпе, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 410 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Потрясающим Видом на Море в Кальпе, Аликанте Эти необыкновенные виллы пост…
€1,65 млн
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Dehesa de Campoamor, Испания
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Dehesa de Campoamor, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Роскошный Дом с Индивидуальным Бассейном на Гольф-Курорте на Коста-Бланке Роскошный дом расп…
€1,20 млн
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Аликанте, Испания
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Аликанте, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Этаж 3
Роскошные Сдвоенные Виллы в Комплексе в Аликанте, Коста-Бланка Виллы расположены в пригороде…
€600,000
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Аликанте, Испания
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Этаж 3
Роскошные Сдвоенные Виллы в Комплексе в Аликанте, Коста-Бланка Виллы расположены в пригороде…
€500,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 453 м²
Этаж 4/4
Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Шаговой Доступности от Объектов Инфраструктуры в Аликанте Ви…
€665,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Этаж 4/3
Отдельная Вилла с Бассейном и Уникальным Видом на Море в Бенидорме Вилла расположена в Бенид…
€1,95 млн
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
Двухуровневая Квартира в Центре Аликанте Рядом с Пляжем Квартира расположена в историческом …
€340,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 2/3
Роскошная Вилла с Современным Дизайном и Видом на Горы в Кальпе Предлагаемая на продажу вилл…
€1,000,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Orihuela, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 3
Готовый Дом в Средиземноморском Стиле с 2 Спальнями в Лас-Рамблас, Ориуэла Готовый дом распо…
€179,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Отдельные Виллы по Типу Бунгало с 3 Спальнями в Кастильо-де-Монтемар Предлагаем купить виллы…
€565,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Orihuela, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 3
Готовая Отдельная Вилла с Бассейном в Ориуэле, Испания. Отдельная вилла с 3 спальнями в Ориу…
€399,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Busot, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Busot, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 305 м²
Этаж 3/3
Роскошная Вилла в Бусоте, Аликанте, Коста-Бланка Вилла находится в Бусоте – городке, располо…
€495,000
Таунхаус 3 спальни с садом, с видом на горы, с общественным бассейном в Busot, Испания
Таунхаус 3 спальни с садом, с видом на горы, с общественным бассейном
Busot, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В БУСОТЕ. Новое строительство двухквартирных домов и двухквартирных домов в…
€230,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы в Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы
Busot, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
€186,000
Шале 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 355 м²
Количество этажей 2
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
€395,000
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии в Formentera del Segura, Испания
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
В центре красивого города Бенихофар строится современный таунхаус, готовый к заселению в янв…
€169,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы в Almoradi, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ В ДАЙЯ НУЭВА Новые дома с таунхаусами в Дайя-Нуэва. Недавно построенны…
€245,000
Бунгало 2 спальни с террасой, с видом на горы, с жалюзями в Finestrat, Испания
Бунгало 2 спальни с террасой, с видом на горы, с жалюзями
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Новый комплекс в Финестрате, состоящий всего из 20 роскошных объектов, все с частными бассей…
€329,900
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
ОписаниеПродажа  таунхауса в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 285.000 €!Тау…
€285,000

Типы недвижимости в Провинция Аликанте

виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Провинция Аликанте, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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