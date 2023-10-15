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Realting.com
Испания
Жилая
Провинция Аликанте
Дома
Дома с видом на горы в Провинция Аликанте, Испания
Almoradi
169
Сан-Мигель-де-Салинас
160
Кальпе
138
Бах-Виналопо
110
Altea
80
Santa Pola
77
la Vila Joiosa Villajoyosa
65
el Campello
57
Бениса
52
Teulada
39
Виналопо-Митха
39
Эльче
33
Mutxamel
26
Дения
24
la Nucia
22
San Fulgencio
21
Xabia Javea
17
Sant Joan d Alacant
11
Aspe
9
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
4
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43 объекта найдено
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Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
4
325 м²
Продается красивая вилла в современном стиле в Кальпе площадью 325 м2, построенная на 2 этаж…
€1,13 млн
Рекомендовать
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
5
650 м²
Фантастическая независимая вилла в Ла Нусии. Вилла имеет площадь 650 м2 на участке площадью…
€1,50 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Провинция Аликанте, Испания
4
3
149 м²
2
Новые Таунхаусы в районе Сан-Фульхенсио, с частным бассейном. До моря 6 км. Для получе…
€185,000
Рекомендовать
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
6
350 м²
Фантастическая индивидуальная вилла в Кальпе, расположенная очень близко ко всем видам услуг…
€750,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almoradi, Испания
5
447 м²
2
Вилла представляет собой великолепную виллу с 5 спальнями, расположенную в самом сердце доли…
€4,00 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
4
3
230 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€930,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
5
3
258 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€1,04 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
4
3
241 м²
Роскошная Частная Вилла с Бассейном в Сьюдад-Кесада, Испания. Роскошная отдельная вилла с 3 …
€828,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
3
2
238 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€470,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
4
2
436 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€885,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
3
2
199 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€415,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Кальпе, Испания
6
5
410 м²
3
Роскошные Виллы с Потрясающим Видом на Море в Кальпе, Аликанте Эти необыкновенные виллы пост…
€1,65 млн
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Dehesa de Campoamor, Испания
4
3
173 м²
Роскошный Дом с Индивидуальным Бассейном на Гольф-Курорте на Коста-Бланке Роскошный дом расп…
€1,20 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Аликанте, Испания
6
3
223 м²
3
Роскошные Сдвоенные Виллы в Комплексе в Аликанте, Коста-Бланка Виллы расположены в пригороде…
€600,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Аликанте, Испания
5
3
187 м²
3
Роскошные Сдвоенные Виллы в Комплексе в Аликанте, Коста-Бланка Виллы расположены в пригороде…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
l Alfas del Pi, Испания
4
3
453 м²
4/4
Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Шаговой Доступности от Объектов Инфраструктуры в Аликанте Ви…
€665,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
5
5
700 м²
4/3
Отдельная Вилла с Бассейном и Уникальным Видом на Море в Бенидорме Вилла расположена в Бенид…
€1,95 млн
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
3
2
85 м²
2/2
Двухуровневая Квартира в Центре Аликанте Рядом с Пляжем Квартира расположена в историческом …
€340,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кальпе, Испания
4
4
300 м²
2/3
Роскошная Вилла с Современным Дизайном и Видом на Горы в Кальпе Предлагаемая на продажу вилл…
€1,000,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Orihuela, Испания
3
1
91 м²
3
Готовый Дом в Средиземноморском Стиле с 2 Спальнями в Лас-Рамблас, Ориуэла Готовый дом распо…
€179,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Almoradi, Испания
4
2
133 м²
1
Отдельные Виллы по Типу Бунгало с 3 Спальнями в Кастильо-де-Монтемар Предлагаем купить виллы…
€565,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Orihuela, Испания
5
4
246 м²
3
Готовая Отдельная Вилла с Бассейном в Ориуэле, Испания. Отдельная вилла с 3 спальнями в Ориу…
€399,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Busot, Испания
4
2
305 м²
3/3
Роскошная Вилла в Бусоте, Аликанте, Коста-Бланка Вилла находится в Бусоте – городке, располо…
€495,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с садом, с видом на горы, с общественным бассейном
Busot, Испания
3
2
130 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В БУСОТЕ. Новое строительство двухквартирных домов и двухквартирных домов в…
€230,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы
Busot, Испания
2
2
84 м²
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
€186,000
Рекомендовать
Шале 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
5
5
1 355 м²
2
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
€395,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии
Formentera del Segura, Испания
2
2
85 м²
В центре красивого города Бенихофар строится современный таунхаус, готовый к заселению в янв…
€169,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы
Almoradi, Испания
2
2
97 м²
НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ В ДАЙЯ НУЭВА Новые дома с таунхаусами в Дайя-Нуэва. Недавно построенны…
€245,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с террасой, с видом на горы, с жалюзями
Finestrat, Испания
2
2
160 м²
Новый комплекс в Финестрате, состоящий всего из 20 роскошных объектов, все с частными бассей…
€329,900
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
3
2
121 м²
ОписаниеПродажа таунхауса в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 285.000 €!Тау…
€285,000
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